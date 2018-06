Majul, a Moyano desde La Nación, Infobae y A24: "Botón de la dictadura"

El periodista Luis Majul disparó por todos los frentes a su disposición contra el camionero Hugo Antonio Moyano por haberlo insultado desde su improvisado palco en la autopista Ezeiza-Cañuelas en el acoplado de un camión.

Primero lo hizo desde la pantalla de A24: "La verdad, ¿le vieron la cara a Moyano cuando se encontraba con Néstor, con Cristina o incluso con Macri con el objeto de chuparles las medias para tener ventaja para él y su sindicato?

Hugo Moyano, era usted y no yo el que se la pasó chupando las medias y tragando bilis cada vez que tenía que negociar con Néstor y Cristina, yo lo vi. Era usted el que se cuidaba mucho de amenazarla, amenazarlo o de hacerle cualquier paro porque temía que le quitaran los millonarios negocios que el kirchnerismo le entregó: Belgrano Cargas, Ibetra, los afiliados.

Ahora, hablemos de la palabra alcahuete. Usted vivió en Mar del Plata durante los años '70. Usted, Moyano, pertenecía a la Concertación Nacional Universitaria, uno de los embriones de la Triple A, la organización más sangrienta que tuvo la Argentina. ¿Se acuerda, Moyano de un tal Carlos Petronni, un exdirigente del Partido Socialista de los Trabajadores?

¿Es el hombre que prestó declaración en los Juicios por la Verdad y lo acusó de reunirse por lo menos una vez por semana con esos 'asesinos'? ¿Se acuerda de su conducta como parte de la Juventud Sindical Peronista? ¿Se acuerda de los atentados que ordenaba su agrupación contra los sindicatos de izquierda? En ese momento, cuando las papas quemaban de verdad, Hugo Moyano estaba del lado de los alcahuetes, de los buchones, de los traidores, de los entregadores", agregó.

En tanto, en Infobae tituló: "Moyano me dijo rufián, chupamedias, alcahuete, pero estaba hablando de él"

"El jefe de camioneros está demasiado nervioso y debería visitar un psicólogo: intenta proyectar en los otros lo que es él. Y algo más: lo responsabilizo por cualquier cosa que me pueda suceder. No es miedo, es información", advirtió.

Por último, envió una nota a La Nación: "La semana pasada hizo algo inusual: asistió a la primera reunión que se celebró en el Ministerio de Trabajo. Estaba muy demacrado y muy nervioso. Parecía Guillermo Moreno, en aquella recordada asamblea de Papel Prensa cuando gritó: '¡Aquí no se vota!". Fue raro. Porque en los últimos años, mandaba a los primeros encuentros a su hijo Pablo para que hiciera de 'policía malo'. Y Hugo se reservaba la lapicera para el acuerdo final. Pero durante la última reunión les 'ladró' de mala manera a los empresarios del transporte que estaban ahí en representación de la Federación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas (Fadeeac). Les gritó, textual: 'Los voy a hacer mierda a todos. Son todos cagones. Por eso nadie le tira al Gobierno. Los cagan con los peajes, con los impuestos, con las naftas y ustedes no reaccionan. Prepárense porque no vamos a bajar del (pedido del) 27%. Y a partir del lunes empiezo los paros. Y ahí se van a dar cuenta de quién carajo soy. Porque voy a parar todo el país. Va a ser peor que el paro de los camioneros en Brasil'.

Es evidente que no entiende cómo funciona el periodismo. Estaba fuera de sí porque distintas fuentes me revelaron el contenido de la primera reunión en el Ministerio, y porque no consiguió averiguar quién había sido".

"Más que por los trabajadores, pelea por su propia libertad", cerró.