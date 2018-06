Al final, Israel presentó una queja contra Palestina y no contra la AFA

La Asociación de Fútbol de Israel (IFA) anunció este jueves (07/06) que no demandará a la AFA ni solicitará que el seleccionado argentino no participe del mundial de Rusia, aunque presentó este mismo jueves una queja ante la FIFA contra la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA) y el presidente del citado organismo, Jibril Rajoub, por la cancelación del amistoso entre Argentina e Israel en Jerusalén previsto para este sábado. El partido estaba programado para el sábado 9 de junio a las 15.30 pero luego de los reclamos de manifestaciones de la causa palestina, los jugadores se inclinaron por no participar del amistoso previo al Mundial de Rusia.

Por Urgente 24 Jueves 07 de junio de 2018 13:34 hs Compartí esta nota Imprimir