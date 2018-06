Golpe cinematográfico: Roban las jubilaciones de todo un pueblo santafesino

La pequeña localidad santafesina de Diego de Alvear se vio conmocionada en las últimas horas por un robo que tuvo tintes cinematográficos. El asalto es especialmente conmovedor ya que el botín que se llevaron los delincuentes en pocos segundos era -en gran parte- el dinero destinado para pagar las jubilaciones y pensiones en todo el pueblo.

Según informa La Capital, una decena de jubilados esperaba en la sede del Correo Argentino que el camión de caudales de la firma Prosegur llegara para dejar 3,5 millones de pesos en varios bolsones, para de esa manera empezar a recibir sus jubilaciones y pensiones. Entre los ancianos, había un joveo con parte del rostro cubierto por un cuello polar, quien apenas dos minutos después de que el camión emprendiera la retirada, sacó un arma de fuego que sería una pistola calibre 9 milímetros y obligó a los jubilados a que se tiraran al piso mientras ingresaban al recinto otros dos hampones armados.

El golpe comando se consumó en apenas segundos y los asaltantes huyeron en el mismo auto en el que habían llegado y que abandonaron a pocos kilómetros del pueblo, en la limítrofe provincia de Buenos Aires. El vehículo tenía la patente de otro auto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El golpe ocurrió ayer a las 8 de la mañana y dejó asombrado a todo el pueblo de unos 2.300 habitantes ubicado en el departamento General López, a 230 kilómetros al suroeste de Rosario. Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que los tres delincuentes se llevaron unos 3,5 milones de pesos correspondientes al pago de jubilaciones que, como el pueblo no cuenta con bancos ni cajeros automáticos, se realizan en la oficina del Correo Argentino.

"Después de que llegara el camión de caudales y se fuera, a los pocos minutos apareció un Renault Sandero gris con dos hombres que se sumaron al que estaba en el Correo. Sacaron sus armas, hicieron tirar a todos al piso, al jefe, al empleado que en esos momentos estaba trabajando y a los jubilados que esperaban cobrar", dijo a dicho diario el titular de la comuna, Daniel Sagardia, para agregar que los delincuentes actuaron "a cara descubierta".

Luego de tomar todas las bolsas con dinero los delincuentes se dieron a la fuga en el Sandero que tenía los vidrios polarizados. El vehículo, patente LUV143 que luego se comprobaría que pertenecía a un Renault Clio, fue encontrado horas más tarde en el distrito de Iriarte, en la provincia de Buenos Aires y a unos cuatro kilómetros de Diego de Alvear. El auto se encontraba en un camino lateral a la ruta nacional 7.

El hecho es investigado por el fiscal de Rufino Horacio Puyrredón con asistencia de la Policía Científica del Departamento General López.

En principio, el fiscal constató que el Correo no es privado sino estatal, al igual que el dinero sustraído, por lo que debe intervenir la Justicia Federal. No obstante le tomó declaraciones a siete jubilados que presenciaron el hecho, al jefe y al empleado de la oficina y ordenó las primeras diligencias.

De momento, nada se sabe aún sobre los delincuentes, ni mucho menos sobre el dinero.

El incidente no parece haber tomado por sorpresa al jefe comunal. "Esto iba a pasar en cualquier momento. Era previsible. Acá se pueden llevar lo que quieran y no hace falta tener tres armas como tenían los delincuentes estos. Con una gomera cualquiera hace lo que quiere. Esto que nos pasó le va a pasar a muchas localidades que no tienen ni bancos ni cajeros automáticos", sostuvo Sagardia.

"Yo sabía —añadió el funcionario comunal— que esto iba a pasar. Del gobernador (Miguel) Lifschitz para abajo yo ya había hecho gestiones para que instalaran una sucursal bancaria o un cajero automático. Este es un pueblo tranquilo, donde vos llegás a tu casa y todavía podés dejar la bicicleta en la puerta que nadie te la va a llevar. ¿Se hará algo ahora con el hecho consumado? Voy a seguir insistiendo con el pedido. Tenemos que brindar con champán porque no murió nadie. A estos tipos no le hizo falta tirar un tiro, pero podría haber pasado algo mucho peor", concluyó.