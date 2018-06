Mujeres al poder en España, USA sospecha de ataque sónico en China, Putin responde

Estos son los temas que aparecen en las principales portadas del mundo el 7/6.

Con 11 ministras y 6 ministros, asumió el gobierno del socialista Pedro Sánchez. Entre los puestos que ocupan mujeres están la vicepresidencia, la economía (Economía y Hacienda) Justicia y Defensa. Las mujeres conforman el 65% del nuevo gobierno español. Se trata del que tiene la mayor propoción de mujeres en Europa, por encima de Suecia, que tiene 12 mujeres y 11 hombres.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, llevó a cabo su 'línea directa', en la que contesta en vivo preguntas enviadas por los ciudadanos rusos. Es la 1º vez que lo hace dentro de su nuevo mandato presidencial y la 16º vez que lo hace en total. Entre sus frases más destacadas, Putin aseguró que no bloqueará las redes sociales en Rusia -frase curiosa teniendo en cuenta que el Presidente ha dado varios pasos en sentido literalmente opuesto, uno de los últimos, bloqueado diferentes direcciones de IP usadas para eludir el bloqueo a la aplicación Telegram-.

Además, el Presidente ruso dijo que Moscú no planeaba retirar sus fuerzas de Siria por el momento, y que las mantendrá allí por el tiempo que sea necesario a cuenta de los intereses rusos. "No estamos planeando el retiro de estas fuerzas militares", dijo Putin. "No estamos construyendo facilidades a largo plazo y si lo necesitáramos, podríamos rápidamente retirar a nuestras tropas sin pérdidas materiales", advirtió. Aunque agregó que, de momento, las necesitan allí.

Varios diplomáticos estadounidenses fueron evacuados de China, luego de que sufrieran una extraña serie de síntomas similares a los que sus homólogos en Cuba habían padecido en 2016. Los diplomáticos en el consulado se han quejado de padecimientos similares a los "siguen a una concusión o herida cerebral traumática menor" y podrían haber sido víctimas de ataques que involucran sonidos extraños, dijo el departamento de Estado. El ministerio de Exteriores chino dijo que el Gobierno ya había llevado a cabo una investigación en mayo luego de que se reportara el primer caso de un diplomático estadounidense con los síntmas en Guangzhou en abril. En 2016, 24 diplomáticos estadounidenses viviendo en Cuba habían experimentado mareos, dolor de cabeza, fatiga, pérdida auditiva y problemas cognitivos, dijo el departamento de Estado.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que el Presidente sirio, Bashar al-Assad, ya "no estaba inmune" de represalias, tras declarar que el Acuerdo Nuclear con Irán estaba terminado luego de la retirada de Washington, apunta AFP. Remarcando que Israel se había mantenido en margen de la guerra civil siria, en la que Teherán apoya al régimen sirio, Netanyahu dijo que la creciente presencia iraní en torno a su frontera requería de "un nuevo cálculo". Lo dijo en Londres, durante una gira de 3 días por las potencias europeas.

La oficina del examinador médico de Nueva York confirmó que la diseñadora de moda, Kate Spade -quien había sido hallada muerta el martes 5/6- se suicidó mediante ahorcamiento. Spade fue hallada el martes 5/6 muerta en su dormitorio en su departamento de Park Avenue.