6 beneficios de tener una mascota para la psicología humana

Hay un refrán que dice: “No has conocido el amor verdadero si no has tenido una mascota”. Y al parecer es muy cierto, el amor nos da felicidad y la felicidad nos hace humanos cada día mejor. Pero más allá de temas espirituales y emocionales hay razones clínicas por las cuales acoger una mascota.

Tener una mascota proporciona calidad de vida, y nos aporta múltiples beneficios. Cuidar de ellas requiere de mucha responsabilidad, pero el resultado compensa el esfuerzo; ya sea una mascota más convencional, como un perro o un gato, o bien una algo más exótica, como una iguana, todos conllevan mejoras en la salud de sus dueños.

Pero veamos con detenimiento como tener una mascota puede ayudar a nuestra psiquis y bienestar.

1 Alarga nuestra vida

Como hemos dicho las mascotas son una gran responsabilidad. Sin embargo, Sacar a pasear a tu perro te aporta un extra de ejercicio físico diario; al igual que cambiar el agua a tu pez de colores mantiene tu mente activa.

Este ejercicio físico o mental ayuda a mantener activo el cuerpo, nuestra circulación se activa y la posibilidad de padecer ciertas enfermedades disminuye.

2 Nos ayudan a superar obstáculos

Estos pequeños amigos son capaces de darle un nuevo sentido a la vida de gente en circunstancias de vulnerabilidad. En especial, a personas con problemas psicológicos, mediante la canalización de emociones.

En cuanto a personas con enfermedades crónicas; hay algunos centros de entrenamientos para perros donde se les enseña a detectar los síntomas de las hipoglucemias e hiperglucemias en pacientes con diabetes.

3 Evita el sentimiento de soledad y aislamiento

Nuestras mascotas nos ayudan a superar el sentimiento de soledad pues, primeramente, nos hacen compañía. Es una de las muchas razones por las que las personas mayores deciden tener una mascota, ya sea un perro, un gato o un pájaro. 20180607-181256-007.jpg No obstante, además de acompañarnos, las mascotas como los perros nos ayudan a socializar más, ya que su cuidado implica sacarlos a menudo a pasear. Las personas que tienen perros acaban por relacionarse con otros dueños de perros, ya que comparten los mismos espacios verdes o caminos.

4 Nos hacen más felices

Según diversos estudios del comportamiento físico-emocional, cumplir con los cuidados que una mascota necesita estimula en nosotros la segregación de dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad y el bienestar.

Asimismo, se reducen los niveles de cortisol, la horma causante del estrés, lo que nos hace sentir placenteramente más tranquilos.

5 Nos obliga a ser responsables

Esta es una de las mejores razones para darles a los niños una mascota: los obliga a cuidar de un ser vivo, que depende en gran medida de lo que ellos hagan.

De esta forma no solo aprenden a relacionarse con otras especies, sino también a entender que deben preocuparse por su bienestar. Esto les enseña a ser más empáticos no solo con otros animales, sino también con las personas.

6 Nos hacen inmunes

Por último pero no menos importante, tener una mascota, especialmente desde la infancia, nos expone a nos expone a alérgenos y a patógenos extraños, sensibilizando así nuestro sistema inmunológico.

También puede reducir las posibilidades de desarrollar diferentes tipos de alergias si nos exponemos en los primeros años de vida.

Motivos para adoptar una mascota, no comprar

Cuando compras un perro en una tienda de mascotas, estas apoyando a las crueles fábricas de cachorros. No puedes comprar amor – pero puedes adoptarlo en un albergue de animales (y por lo general por mucho menos dinero que un perro comprado de un criador o de una tienda de mascotas). La mayoría de los perros con “dueños previos” ya están entrenados para vivir en una casa. Refugios y grupos de rescate a menudo incluyen vacunas, microchips y esterilización o castración en la tarifa de adopción. En un refugio animal, puedes encontrar un perro que concuerde con tu personalidad única (incluso si estás un poco chiflado). Serás recompensado con miradas de este tipo y otras expresiones de gratitud por el tiempo que ambos vivan. De 6 a 8 millones esa es la cantidad de perros en albergues animales que cada año esperan para ser adoptados. Se siente estupendo saber que salvaste una vida.

