Muy intensa negociación salarial entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez

Después de la reunión que mantuvieron Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, por el Real Madrid, y Jorge Mendes, por Cristiano Ronaldo, para revisar su contrato, el futuro del portugués depende de un fuerte incremento salarial.

El diario deportivo Marca, muy vinculado al Real Madrid, había informado 1 año atrás, luego del partido en Cardiff donde el Madrid ganó la Champions League (es campeón de las temporadas 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018), que Pérez le había prometido a CR un ingreso de 30 millones de euros netos anuales.

El diario A Bola publicó aquella vez en portada que CR había decidido abandonar España, cansado de sentirse maltratado por sus problemas con Hacienda —el fisco le acusa de defraudar 14,7 millones de euros—.

En aquella portada, igual que ahora, se calificaba la decisión de “irreversible”.

Cristiano gana 23 millones al año, pero en el PSG resulta que Neymar Jr gana 37 millones y en el FC Barcelona son 50 millones anuales para Leonel Messi.

"Cristiano cree que toda la negociación con el Real Madrid es una estrategia para verle fuera del club, porque hace 7 meses el club le comunicó a Cristiano que como reconocimiento se le ampliaría el contrato a final de temporada (ahora), y que le subirían el sueldo a 30 millones de euros. En la reunión del martes 05/06 el Madrid le hizo una propuesta inferior a los 30 millones, algo que el portugués considera una falta de respeto, y por eso la situación es tensa, está peor que nunca", fue el comentario del panelista deportivo Edu Aguirre.

A esta tensión se tiene que añadir el interés del Real Madrid por Neymar Jr.

La prensa lusa ha amanecido con una decisión, supuestamente irreversible, de Cristiano: dejar el Real Madrid. Pero también es cierto que en otras temporadas la tensión fue en aumento hasta que se pusieron de acuerdo en el dinero.

Por ese motivo, pocos se toma muy en serio por ahora el tira y afloje.

El diario Record, de Lisboa, Portugal, tituló: "Ronaldo vai salir do Real". Y junto al titular, mencionó una supuesta "decisión irreversible del capitán de la selección portuguesa y mejor del mundo".

Según el rotativo, a Cristiano se le habrá acabado la paciencia porque siente que Florentino Pérez ha incumplido las promesas que le hizo para seguir en el club blanco.

Record también destaca "Italia, Francia o Inglaterra" como posibles destinos del futbolista. No es la primera vez que la prensa portuguesa da por hecha la salida del futbolista del Madrid.

Cristiano ya avisó, tras ganar la Liga de Campeones en Kiev (Ucrania) al Liverpool, que podría dejar el club.

Ese día habló de la etapa del Madrid en pasado, como si estuviera viviendo sus últimos días en el club.

En Kiev, mientras sus compañeros celebraban la tercera Champions seguida, habló del Madrid en pasado. “En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo, sin que el madridismo le hubiera hecho ninguna pregunta. Horas más tarde, en zona mixta, dijo que no podía asegurar que fuera a seguir y afirmó que las cosas “no se arreglan sólo con dinero” y que “la vida no es sólo gloria”.

Se dio cuenta de lo inoportunas que habían sido sus declaraciones y al día siguiente, en los festejos institucionales en Madrid, reculó. Arropado por sus compañeros, que empezaron a cantarle “Cristiano, quédate”, y recuperado el protagonismo que no tuvo en la final de Kiev, CR dio las gracias. “Esto para mí es muy importante. Estoy muy a gusto con vuestra pasión, con estos futbolistas y técnicos que me dan motivos para ser mejor cada día. Lo que más me gusta es ganar, con estos jugadores es imposible no ganar Champions”, aseguró.

En el caso de confirmarse su adiós el club blanco habría perdido en apenas unos meses a dos de sus grandes referentes: Zidane y Cristiano Ronaldo.

Cristiano, que cumplió 33 años en febrero, amplió en otoño de 2016 su contrato a 5 años con una subida de sueldo de 18 millones a 23 millones. El portugués lleva tiempo reclamando otra porque quiere acercarse a Messi y Neymar.