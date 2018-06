Ninguna estación de subterráneos está en obra

Con la inauguración de la estación Facultad de Derecho de la línea H a mediados del mes pasado no queda ningún andén por habiltar en la Ciudad de Buenos Aires. Como nunca hasta ahora es la primera vez que se da esta situación en 45 años. Lo memoriosos recuerdan que, la última vez que al inaugurarse una estación no había ninguna otra en construcción fue en 1973, cuando se abrió José María Moreno de la línea E. Las obras recién se retomaron en 1978, cuando comenzaron los trabajos para llevar la E hasta su actual terminal en Flores sur.



De acuerdo con lo que informa el sitio, "enelsubte.com, en 1986 se inauguró Plaza de los Virreyes, en cambio, estaba en ejecución la extensión de la línea D hasta Ministro Carranza



De ahí en màs siempre hubo alguna línea en obra o planificada para el futuro inmediato: cuando se inauguró Congreso de Tucumán (2000) se trabajaba en la extensión de la línea B, a la que luego se sumaron la extensión de la A y las progresivas etapas de construcción de la línea H y extensión de la E de Bolívar hasta Correo Central.



En este momento, si bien quedaban tres estaciones por inaugurar –Correo Central, Catalinas y Retiro, que serán abiertas en mayo del año que viene–, se trata de estaciones que fueron terminadas en 2015 y no están en obra. Sólo restan algunas terminaciones y aspectos colaterales, pero la obra civil fue finalizada hace tres años pero sin las vias que no fueron presupuestadas en la gestion del gobienro anterior. El GCBA prevé inaugurarlas en coincidencia con el próximo año electoral



En virtud de los planes y los tiempos la estación Sáenz de la línea H debería ser la próxima en comenzar a construirse: fue licitada en 2010 y adjudicada en 2011, junto con las estaciones Córdoba, Santa Fe, Las Heras y Facultad de Derecho, hoy todas operativas. Sin embargo, esa estación no tiene aún fecha de inicio y según trascendidos del Gobierno, se aguarda “una señal” de Larreta para comenzar con las demoradísimas obras.



En la H sólo quedaría en construcción la segunda etapa del Taller Parque Patricios. si observamos el desarrollo con Sáenz como la última estación adjudicada a construir, y sin nuevas licitaciones a la vista, el Subte cerró un ciclo de expansión de unos 20 años.Con algunos atrasos, eso está claro.



Si hacemos historia hasta hace apenas cinco años había cinco frentes de obra abiertos: la ampliación de la línea A, la de la línea B, la de la línea E y los dos frentes (norte y sur) de la línea H. Hoy no queda ninguno en actividad. En el medio, la línea H sufrió una gran poda con la eliminación de la estación Nueva Pompeya, cuya construcción había llegado a adjudicarse y con la supresión en los hechos del tramo Facultad de Derecho – Retiro.



Los proyectos para expandir las líneas estàn extinguidos se pensaba en tres nuevos servicios con la leras F, G, e I aprobados por la legislatura por el momento duermen el sueño de los justos.



Los especialistas afirman que habría que avanzar con los trabajos de la línea F sin embargo, las novedades sobre el proyecto en los últimos cinco años se limitan a la elaboración de estudios, anteproyectos y modificaciones a esos anteproyectos por colisión con obras que todavía no se sabe si van a construirse, como la estación Constitución de la RED. Su eventual construcción bajo modalidad de asociación público privada (PPP), una de las alternativas que suena más fuerte, plantea serias dudas, más aún, se desconoce quién será el nuevo concesionario una vez finalizada la gestión de Metrovías



Los cinco frentes de obra de expansión del Subte que había cinco años atrás. Ya no queda ninguno en actividad. Vale decir, no existen planes para terminar la única línea que formalmente todavía está en construcción y tampoco hay iniciativas concretas para avanzar con las trazas de las líneas F, G e I, de cuya aprobación por parte de la Legislatura han pasado ya 18 años.



Con la última estación adjudicada sin fecha de inicio de obra, y sin licitaciones nuevas a la vista para ninguna de las líneas cuyas trazas fueron aprobadas por la Legislatura hace ya 18 años, el Subte ha cerrado un ciclo de expansión.



Durante los gobiernos de Macri en la Ciudad la oposición fustigaba por el bajo ritmo de expansión de la red, sobre todo en contraste con la recordada promesa de los diez kilómetros de Subte por año, a la par que el gobierno porteño alegaba que no se podía ir más a fondo por el supuesto limitado acceso al crédito internacional.



Lo cierto es que la falta de crecimiento de la red pareciera deberse más a razones políticas antes que financieras: durante largos años la Ciudad fue capaz de sostener varios frentes de obra simultáneos con recursos genuinos y sin apelar al crédito externo. La supuesta dificultad en el acceso a esta fuente de financiamiento fue señalada durante los gobiernos de Macri en la Ciudad como la causa principal del bajo ritmo de crecimiento de la extensión. En un contexto que se supone más favorable para la toma de deuda, sin embargo, no hay cambios sustanciales para el Subte.



Tras la salida de la convertibilidad, la Ciudad sostuvo con recursos propios y sin apelar al endeudamiento las obras de ampliación de las líneas A y B y la construcción de la línea H, que comenzó en abril de 2001. El actual tramo central (Once-Caseros) fue construido integralmente con fondos genuinos de la Ciudad e inaugurado en 2007 sin haber recurrido al financiamiento externo.



Durante años la política de transporte de la Ciudad estuvo marcada por una pérdida de relevancia de las obras del Subte y un acento en la expansión del más barato y vistoso Metrobús, cuyo avance arrollador se aceleró desde 2013 y cuyo inusual ritmo de obra contrastó en más de una ocasión con la lentitud del Subte. Sobre la construcción de las líneas G e I, de hecho, sólo consta la intención del gobierno de Rodríguez Larreta de reemplazarlas por nuevos corredores de Metrobus.Convengamos que las obras son más baratas y rapidas de ejecutar que las del Subte.



Así las cosas, queda preguntarse si en la gestión Macri habrá más obras o será Facultad de Derecho la última estación en ser inaugurada. El tiempo lo dirá.