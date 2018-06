"É o Brasil feliz de novo!": Lula lanza campaña

Hoy viernes 08/06, en Minas Gerais (Brasil), al caer la tarde, comienza la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanece aislado en una celda en Curitiba (Paraná).

Éste es el 1er. jingle de la campaña proselitista que se escuchará en el acto en el que Lula da Silva hablará sin estar presente. En Brasil ocurre por estas horas una complicación notable de la economía, caída abrupta del real y búsqueda del dólar estadounidense como valor de refugio, comportamientos que tendrán consecuencias en la vida cotidiana de la población. Abundan las huelgas, en un escenario de delaciones permanentes, lo que ha provocado retraimiento de las inversiones y fuga de divisas.

É o Brasil feliz de novo! | Jingle 2018



La senadora federal y presidente del PT, Gleisi Hoffmann, habló en el hemiciclo alertando una vez más al gran riesgo que implica mantener al líder absoluto en las encuestas para la Presidencia de Brasil como preso político.

Ella atribuyó a la falta de liderazgo alternativo la suerte de caos social que invade a Brasil y el crecimiento de la antipolítica en un año electoral.

Las palabras de la senadora fueron:

"Entonces suelten a Lula. Si no sueltan el Lula, el caos social va a aumentar. No conseguiremos sacar al país de la crisis. Y yo no hablo eso por el PT, lo hablo por el pueblo brasileño. Nosotros no tenemos el derecho de dejar a ese pueblo sufriendo. No tenemos el derecho de mirar la situación como está y no hacer nada. "Nosotros del PT estamos luchando mucho, luchando mucho para sacar al Lula de la cárcel, luchando mucho!".

Ella agregó:

"Si el Poder Judicial tuviera juicio, porque está viendo el problema que tenemos en Brasil hoy, liberaría a Lula inmediatamente para permitirle disputar la Presidencia de la República, sin necesidad que Lula tenga que batallar desde la cárcel por su liberación."

Gleisi también afirmó:

"La evaluación que existe del Congreso, la nuestra, que es pésima, es la del Poder Judicial también, pésima. Son instituciones que no responden a la confiabilidad del pueblo brasileño. La gente no confía en el Congreso. ¡No confían en la gente! ¡Cosa vergonzosa, eso! - admitió Gleisi, que culpó a los oficialistas y los que votaron por el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff por todo lo que está sucediendo en el país."

La presidenta del PT apuntó la responsabilidad de muchos de sus pares en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff (que, vale la pena recordar, avalaron varios medios de comunicación argentinos y varios líderes políticos argentinos hoy en el poder).

Al finalizar su discurso, Gleisi comentó el lanzamiento de la candidatura de Lula el viernes 08/06 en Minas Gerais. Gleisi dijo que ya comenzó la recaudación de donaciones de personas físicas para financiar la campaña, y que en el 1er. día se sumaron R$ 70.000.

Campaña nacional "Chegou a hora do Brasil ser feliz"



Haddad es Plan B

El IPESPE (Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas) realizó entre los días 4 y 6 de junio, la 3ra. encuesta encargada por XP Inversiones.

El relevantamiento mostró un salto atípico y sorprendente del ex alcalde de S. Paulo, Fernando Haddad, cuando su nombre se asocia a la figura de Luiz Inácio Lula da Silva.

Es cierto que fue una entrevista telefónica y no presencial, a 1.000 entrevistados, arrojando un margen de error de 3,2 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

Sin embargo, indica que el Partido dos Trabalhadores (PT) tiene un Plan B.

"En una simulación que asocia su nombre a la figura de Lula, Haddad salta al 11% de las intenciones de voto, 10 puntos detrás de (Jair) Bolsonaro. Este escenario no se ha probado en las búsquedas anteriores. El petista tiene el mismo nivel que Marina Silva y supera numéricamente a Ciro Gomes, a pesar de que los dos están técnicamente empatados en este escenario. Geraldo Alckmin tiene un 8% y Álvaro Dias, un 6%. Blancos, nulos e indecisos suman el 27%", indicó el trabajo.

En una simulación considerando la candidatura de Lula, el ex Presidente lidera la disputa con el 30% de las intenciones de voto, 10 puntos por delante de Bolsonaro. Los números de los 2 son los mismos de la encuesta anterior. En consecuencia, aparece Marina Silva, con un 10% (mismo nivel de mayo) y Alckmin con un 7% (1 punto más bajo). Ciro Gomes tiene un 6% en este escenario, mientras que Álvaro Dias tiene un 5%. Blancos, nulos de indecisos suman el 16%.