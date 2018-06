La desnudez en las artistas femeninas, ¿signo de sumisión?

Es como si el talento, el don y el carisma no alcanzaran. Pareciera que además, para mantenerse en el podio, cantantes femeninas muy talentosas como Beyoncé o Rihanna, tienen que mostrar su cuerpo. No interesa hacer aquí un juicio de valor al respecto pero sí llamar la atención sobre el punto. Para mantenerse vigente como una cantante femenina, ¿es necesario desnudarse? Y si es así, ¿es esto un signo de sumisión? Germaine Greer, una académica y escritora australiana reconocida como una de las feministas más influyentes del mundo, cree que sí.

Greer es una feminista controversial, acostumbrada a que sus declaraciones generen revuelo. Su pensamiento la coloca en las antípodas de la corriente dominante dentro del feminismo actual. A comienzos de junio, por ejemplo, dijo en el festival literario Hay, en el Reino Unido, que en lugar de pensar en la violación como "un crimen espectacularmente violento" -aunque aclaró que hay violaciones que sí lo son-, muchas veces se trata simplemente de "algo sin consentimiento...eso es sexo malo." Las declaraciones que, por supuesto, causaron fuerte revuelo, fueron dichas en el marco de la presentación de su libro 'Sobre la violación', que será publicado en septiembre en Australia.

"Cada vez que un hombre se vuelca sobre su agotada mujer e insiste en gozar de sus derechos conyugales la está violando. Nunca terminará en una corte", dijo Greer en ese entonces. "En lugar de pensar a la violación como un crimen espectacularmente violento, y algunas violaciones lo son, piensa en ello como algo sin consentimiento… eso es sexo malo. Sexo en el que no hay comunicación, no hay ternura, no mención de amor", apuntó la autora. Pero fue aún más lejos cuando afirmó que la sentencia de la violación debería ser reducida: "Un hombre no puede matar con su pene."

La controversial feminista tocó otro tema sensible en un documental de la BBC que será estrenado el domingo 10/6: la desnudez de las cantantes femeninas, que en los útlimos tiempos se ha vuelto la norma. En concreto, Greer tomó a la cantante Beyoncé como ejemplo paradigmático, y cuestionó la "exhibición sexual" de sus conjuntos sobre el escenario. La cantante justo acaba de arrancar su nueva gira 'On the Run II', junto a su marido, Jay-Z.

"Alguien como Beyoncé -dice Greer en el documental, según el diario The Guardian-, quien es una artista fantástica, una voz hermosa, tan verdadera como un timbre - ¿por qué tiene que estar siempre condenadamente desnuda y tener sus tetas afuera? ¿Por qué? No digo que debas mantener la ropa puesta, pero, ¿por qué es la exhibición sexual parte del trabajo? Podría también hacerle esa pregunta a una camarera y que diga que si no muestra el escote, no obtiene propinas."

Greer critica también a las atletas femeninas: "¿Por qué las atletas femeninas deben estar desnudas? Miré el maldito patinaje artístico y la mujer está virtualmente desnuda. Tiene unos pocos fragmentos de ropa y el hombre está vestido de gala. Uno piensa que la densudez suele ser un signo de sumisión, un signo de desigualdad."

Tanto el primer tema, el de la violación, como el último, el de la desnudez, son temas que Greer conoce. A sus 18 años, fue golpeada múltiples veces por un hombre que le decía "dime follame" mientras la violaba. Greer dijo que no lo denunció porque pensaba que hubiese sido una pérdida de tiempo y estaba determinada a "superarlo y no andar por el resto de su vida como una mujer violada". En cuanto a la desnudez, Greer posó desnuda para la revista Suck en 1971 -gesto que describió como "revolucionario" y "disruptivo".