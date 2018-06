“Hasta que aparezca más oferta de dólares habrá presión sobre el peso”

Este viernes (8/6) el dólar experimentó una fuerte suba y pasó los $26 a pesar del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo stand by que ascendió a US$ 50.000 millones, mayor al esperado por el mercado. Si embargo, la reacción al anuncio de que el Banco Central dejaba de intervenir con su oferta de US$ 5.000 millones para imponer un techo de $25 a la divisa estadounidense junto con la petición del Fondo de pasar a una flotación ‘limpia’, generaron una mayor demanda del billete verde en el primer día posterior a la confirmación del entendimiento con el organismo internacional. En ese marco, el economista Martín Redrado advirtió que seguirá la presión sobre el peso argentino por la falta de oferta de dólares.

En declaraciones a A24, Redrado explicó sobre la flotación cambiaria que “se han dividido las tareas el Ministerio de Finanzas a través del Banco Nación interviniendo y se sacó la ‘muleta’ de US$ 5000 millones que sirvió de contención artificial. A mi me gusta que los bancos centrales guarden en épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas. Deben guardarse algunos cartuchos…”.

Consultado sobre si el Central podría intervenir de todos modos en el mercado cambiario si el dólar se disparaba, el economista opinó: “las intervenciones vendrán más desde el Ministerio de Hacienda con el Banco Nación. Si no alcanza, en algún momento disruptivo el BCRA podrá guardarse esa última carta (la de intervenir vendiendo dólares)”.

Sobre el precio del dólar, Redrado consideró: “Me gustaría ver un plan económico más integral que complete el acuerdo con el Fondo, que aumente las exportaciones. Argentina necesita más dólares, eso se logra de manera genuina exportando más o en el corto plazo bajando gradualmente las retenciones a la Soja. No se puede estar en el medio, o se bajan o no se bajan. Bajando gradualmente generas el incentivo para que el chacarero no liquide”.

Y sentenció: “es exportando más que la Argentina logrará estabilidad cambiaria”.

“Tuvimos hasta las primarias del 2017 un Banco Central casi ausente del mercado cambiario, luego cometió el error de fomentar el ingreso de capitales golondrina”, recordó en relación a las Lebac.

“En el corto plazo, hasta que aparezca más oferta de dólares habrá presión sobre el peso, pero no mucho mayor que estos niveles”, estimó en relación al valor del dólar que este viernes experimentó una fuerte suba en el inicio de la jornada.

E insistió: “Hay que abrirle mercados a la producción nacional para generar dólares genuinos”.

Redrado también reclamó medidas para el crecimiento: “No veo motores de crecimiento, hay que complementar el acuerdo con el FMI con un plan de crecimiento” y advirtió sobre la necesidad de recortar gastos en el Gobierno “por ejemplo los $15.000 millones que se gastan en consultorías y que no sirven para mucho. Hay mucho que hacer ahí.