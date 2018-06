8 razones para decirle sí a una taza de manzanilla al día

Una de las mejores costumbres en la Argentina, es la hora del té. Momento en el que por lo general se toma una pequeña merienda antes de la cena. Para esta pequeña comida te recomendamos el té de manzanilla como acompañante. ¿Por qué? Razones sobran, echa un vistazo.

Desde tiempos milenarios se ha hablado de los beneficios que esta infusión tiene para la salud, sin embargo no todos son conocidos.

Según una investigación publicada en el National Center for Biotechnology Information (NCBI), las flores secas de la manzanilla contienen muchos terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades medicinales.

Más allá de un té común, una infusión cargada de beneficios

Si no eres fanático del té o no le has dado la oportunidad a esta planta en específico, te compartimos algunas razones estupendas para que consumas té de manzanilla como una de tus nuevas bebidas, se convertirá en tu favorita.

Es anti-inflamatorio: El estudio realizado por la NCBI también indicó que las flores de manzanilla contienen aceites volátiles como el alfabisabolol y otros flavonoides que poseen propiedades anti-inflamatorias. Ataca el cáncer: De igual forma, se ha demostrado que el consumo regular de manzanilla muestra reducciones significativas en la viabilidad celular de diversos tipos de cáncer humano, señalan los investigadores del estudio. Alivia el resfriado: Para estos días fríos y húmedos de invierno, donde los estornudos, la tos y el resfriado es el pan de cada día, nada mejor que una taza caliente de manzanilla. Está científicamente comprobado que la inhalación de vapor con extracto de manzanilla es de gran ayuda contra los síntomas del resfriado común, lo que aporta beneficios al sistema respiratorio. Calma la ansiedad: Información del Centro Universitario de Medicina de Maryland (UMMC) señalan que pequeñas dosis de manzanilla pueden aliviar la ansiedad, mientras que cantidades más altas ayudan a dormir; todo esto tras realizar estudios con animales. Alivia los problemas digestivos: La manzanilla de forma tradicional ha sido utilizada para calmar los dolores estomacales producidos por algún problema digestivo, tanto a nivel intestinal como estomacal. Además se conoce su efectividad en personas con el síndrome de colon irritable, diarrea y gases. También ayuda a relajar las contracciones musculares en los intestinos. Relajante natural: Una investigación realizada por la Escuela Universitaria de Medicina de Nottingham, indicó que la manzanilla ayuda a relajar significativamente los vasos sanguíneos y las fibras musculares lisas; todo esto gracias a que contiene apigenina, luteolina y bisabolol. Regula complicaciones en diabéticos: Beber té de manzanilla diariamente con las comidas puede ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes, incluyendo la pérdida de la visión, el daño nervioso y en los riñones, de acuerdo con un estudio publicado por la American Chemical Society. Cólicos menstruales: Usar la infusión de manzanilla para asuntos femeninos es muy común. Según Martha Libster, autora de la “Guía Integral para Enfermeras”, los padecimientos más tratados incluyen problemas menstruales, e incluso dolores de parto.

Remedios caseros usando manzanilla

Cómo preparar la infusión de manzanilla correctamente

Según el Centro Universitario de Medicina de Maryland, para realizar una correcta infusión de esta planta medicinal, es recomendable agregar en una taza hirviendo de 2 a 4 gramos de flores de manzanilla y dejar reposar tapado durante unos 10 a 15 minutos, antes de beber.

Es importante saber que el té de manzanilla al hervir debe taparse bien, ya que, de lo contrario, se evaporaría el aceite esencial y el té perdería su efecto. Con esto, el té se concentrará y nuestro organismo estará recibiendo todas las propiedades medicinales de la manzanilla.

Propiedades de la manzanilla

Es un antiespasmódico natural.

Actúa como sedante.

Reduce los cólicos menstruales.

Mejora la digestión.

Facilita la expulsión de gases intestinales y mitiga los espasmos estomacales.

Por su ácido salicílico es efectiva para cefaleas, neuralgias y migrañas.

Sirve como anti-inflamatorio para los ojos (Recomendada para usos cosméticos)

Combate dolores reumáticos.

Es un poderoso antiséptico.

Cómo tener manzanilla en casa 24/7