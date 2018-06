Caputo confirmó que el acuerdo garantiza el financiamiento hasta el fin del mandato de Macri

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó este viernes que el acuerdo con el FMI permitirá cubrir la necesidades de financiamento hasta el fin del mandato de Mauricio Macri "y más también".

"El paquete es suficiente para cubrir el financiamiento hasta el fin de la presidencia de Macri y más también", consideró Caputo ante funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), representantes de bancos y agentes financieros en el microcine del Palacio de Hacienda, donde brindó detalles sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario, organismo que le proveerá US$50 mil millones de asistencia financiera.

Para el funcionario, "el acuerdo superó las expectativas. El monto disipa cualquier preocupación sobre el programa económico y de los mercados en general".

En compañía de su jefe de Gabinete, Pablo Quirno, y del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el ministro destacó que el monto que prometió desembolsar el FMI apuntan a lograr el "equilibrio primario" de las cuentas públicas.

También dijo que, a partir del acuerdo, el Banco Central "mejora sustancialmente su hoja de balance y refuerza su autonomía. Matamos la maquinita y empezamos la reducción de las Lebac, que fue un motivo de preocupación en el mercado".

"El tamaño del acuerdo con el FMI es muy bueno. Una de las ventajas de tener este acuerdo es que tenemos financiamiento barato en un contexto difícil. Nos aseguramos fondos a una tasa que es algo más baja que nuestro financiamiento en dólares y nos permite evitar la obligación de ir la semana que viene o el mes que viene a los mercados", apuntó Caputo.

"Es un crédito precautorio. Quiere decir que está ahí y que, si necesitás los fondos, los podés usar", añadió Caputo, quien enfatizó en que el acuerdo brinda "flexibilidad". Indicó: "Nos da más posibilidades de hacer manejo de pasivos y jugar más con los tiempos si se puede recuperar el acceso a los mercados a buenas tasas".

"Lo que hicimos fue reducir el riesgo que hay en los mercados. Si la incertidumbre sigue en el mundo, la Argentina va a estar tranquila. La combinación de esto hace que tengamos un programa más convincente para los inversores", enfatizó.

Con relación al mercado de cambios, Caputo sostuvo que el encargado de intervenir "es el Banco Central". "Nosotros vamos a vender dólares para cubrir el déficit y probablemente lo hagamos a través del Banco Nacion, como lo venimos haciendo".

"Lo vamos a hacer en momentos en los que la demanda exceda a la oferta", puntualizó el ministro.

Caputo también explicó cómo se procederá al desarme de las posiciones en Letras del Banco Central (LeBaCs). "Vamos a terminar cancelando, en 3 años, un monto de entre US$20.000 y US$25.000 millones de estas letras, con pesos que el BCRA utilizará para cancelar sus letras", definió el ministro de Finanzas, quien confirmó que parte de los fondos provenientes del acuerdo con el FMI se destinarán a la ejecución de esta operatoria financiera.

"El proceso que se hizo antes era porque no había demanda en el mercado de cambios para absorber los dólares que teníamos que volcar. Ese mecanismo llevó a pasivos de gran tamaño en la hoja de balance del Central. Ahora cambiaron los objetivos. Hay demanda de dólares y no hay necesidad de que se los vendamos al BCRA. Eso permite que no aumente más esa famosa bola de Lebac, y queremos reducirla", planteó Caputo.

"En dos o tres años, el balance del BCRA va a lucir mucho mejor. El fin del financiamiento al Tesoro es un punto que no tiene que pasar inadvertido, porque fue por mucho tiempo un problema para el país", agregó Caputo.