Ansaldi sobre Lanzini: "Nos turnamos para no dejarlo solo"

El lateral Cristian Ansaldi contó cómo están viviendo los jugadores de la Selección Argentina este duro momento por la lesión de Manuel Lanzini, y en particular cómo se encuentra anímicamente el ex River. "No tiene ni ganas de comer. Pero nos estamos turnando para ir a la habitación a darle un abrazo y no dejarlo solo”, relató.

Viernes 08 de junio de 2018