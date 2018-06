Schiaretti, sobre el acuerdo: "No me consultaron, es su responsabilidad"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tuvo una curiosa respuesta cuando fue consultado este viernes sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“A mí no me consultaron, yo no soy parte del Gobierno Nacional. Es su responsabilidad”, dijo el mandatario y amigo del presidente Mauricio Macri en declaraciones a Cadena 3 cuando le preguntaron

El gobernador aclaró que desde Córdoba colaborarán llevando a cabo las medidas que la Nación considere necesarias para que se cumplan con los lineamientos.

“Yo hago votos que Argentina pueda salir de esta turbulencia, de esta zozobra y que las cosas mejoren”, destacó.

En ese sentido, dijo que se mantendrá al margen de emitir opiniones y que espera que la decisión del Gobierno nacional de acudir al Fondo sea beneficiosa para el país.

“Yo quiero que Argentina progrese. Yo por eso no opino mucho, ojalá le acierten”, cerró.