Ajustar una sociedad que la está pasando mal, es tirar leña al fuego

Es claro que este esquema está llevando a más pobreza y más desocupación, la realidad social hoy es el sobreendeudamiento de las familias. Los aumentos en tarifas de servicios públicos, alimentos, combustibles rebotan en la inflación que hace que los costos fijos se hayan disparado.

Es objetivo que al mes le sobran 10 días, así cada familia patea lo que debe endeudándose, paga el mínimo de la tarjeta o toma créditos para cubrir baches.

Esta no es una sociedad como la de los ’90, porque es una sociedad que ya sabe cómo termina la película. En el proceso de ajuste de los ‘90 quedaba la duda, hoy todo el mundo sabe que ir al Fondo Monetario, e iniciar un proceso de ajuste complica todo. Hacer un ajuste sobre una sociedad que la está pasando mal, es tirar leña al fuego.

Si uno ve las políticas del Fondo en los diferentes países donde ha intervenido, el caso de Grecia es uno, el modelo es achicar, ajustar y bajar salarios sobre la idea de que una vez que el Estado gaste menos, esto se va a acomodar y las inversiones vendrán, eso no sucede.

Desde mi punto de vista, el gobierno encaró el peor de los caminos, no está viendo que la gente está mal, hay un proceso de implosión social, la gente explota para adentro.

Son 4 las Argentina que conviven, una de la pobreza, una de los que hacen changas, la de la clase media y una Argentina de clase alta. A esta última, conseguir apoyo del FMI le puede dar previsibilidad o seguridad jurídica. Pero a las otras 3, esto no derrama nada.

No veo que el recorte sea el camino de la Argentina. El recorte lleva al párate de la actividad económica, y este párate no solo achica el Estado sino al sector privado porque el que no tiene plata no va a ir al kiosco, no va a ir a la panadería, no va a ir a un comercio y eso paraliza toda la actividad.

Argentina tiene que ir a un camino de expansión económica, de convocar a un Consejo Económico-Social, a las fuerzas de la producción y del trabajo, definir metas de inflación, de crecimiento, cuidando las economías regionales, la industria textil donde trabajan mujeres y jóvenes. Establecer un plan económico y no esto, que es ir recortando como sea de la manera que sea, y genera más pobreza y más desocupación.