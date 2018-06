Giacomini & Milei toman distancia del stand-by

Los economistas Diego Giacomini y Javier Milei han refrescado el debate sobre la economía, y se tomaron el trabajo de no permanecer en el análisis sino de proponer tanto herramientas como medidas de política económica. Algunos sólo aprecian o critican su desenfado pero no deberían quedarse en la superficie sino apreciar analizar la substancia. En un documento de la consultora Economía & Regiones ellos han advertido que este acuerdo con el FMI es para la Argentina un escenario más serio que el anterior, sin plan económico alguno, pero no sólo es insuficiente sino que no le auguran buen final, y reivindican sus propuestas alternativas.

