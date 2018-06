¿Pasó algo en Ezeiza, Sampaoli?

El equipo con el cual Jorge Sampaoli espera comenzar el Mundial, ante Islandia, lo integran: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado (o Eduardo Salvio), Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano (o Lucas Biblia), Giovani Lo Celso; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María (o Cristian Pavón); y Sergio Agüero (o Higuaín).

Pero el año que Sampaoli cumple al frente de la Selección hoy sábado 09/06 ha resultado intenso, casi desgastante, con algunas complicaciones muy particulares en días recientes, tal como las abruptas suspensiones de las visitas al Vaticano y a Israel, donde estaba previsto un partido amistoso, supuestamente cancelado hasta 2019, que provocó un problema diplomático bilateral.

El periodista Gabriel Anello denunció por Radio Mitre: "Hubo una inconducta por parte del director técnico de la selección en el predio de la AFA, con una cocinera que trabaja ahí. En AFA están intentando por todos los medios que esta mujer no haga la denuncia. Pero con todas las personas con las que hablé confirman lo que pasó".

Según la web Diario Veloz, Anello calificó este nuevo hecho como "peligroso para el entorno de la selección argentina y para el propio entrenador. Es una cuestión judicial", agregó sin dar pistas.

El nombre de la mujer supuestamente involucrada no trascendió. Según Anello, la mujer todavía no hizo la denuncia porque está presionada por autoridades de AFA. Incluso deslizó la posibilidad de que le hubieran ofrecido dinero para callarse.

Esto fue reproducido por el diario italiano La Repubblica, y luego por la cadena radial española COPE.

Diversos audios que han circulado de periodistas que siguen la campaña de la selección deslizan que, supuestamente:

> La mujer habría trabajado en el predio en Ezeiza de la Selección,

> Claudio Tapia, titular de la AFA, habría tomado conocimiento del incidente y negociado con la mujer,

> Especulación 1: ¿hubo dinero para no realizar la denuncia?

> Especulación 2: ¿habría sido acoso o algo más?

Anello afirmó que cuando tenga las pruebas y la mujer involucrada haga la denuncia, contará puntualmente de qué se lo acusa a Sampaoli.

La web platense RealPolitik afirmó:

"(...) El episodio se habría iniciado en horario de la noche y dentro de las instalaciones de la cocina, cuando Sampaoli habría intentado hacer valer su peso en la AFA para obtener beneficios de "oscuras índoles" con una cocinera del predio. Inmediatamente, la víctima se propuso a radicar la denuncia, pero de acuerdo a allegados, habría un pedido explícito de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino en búsqueda de calma. Incluso se habla de una importante oferta monetaria.

Por otro lado, el actual presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, estaría analizando la decisión de reemplazar al técnico una vez finalizado el certamen a disputarse a partir del viernes en Rusia, o incluso antes."

Curiosamente el 21/05, durante una conferencia de prensa de Sampaoli, ocurrió la siguiente pregunta de una periodista de la agencia internacional Associated Press:

"En Argentina, a partir de 2015, se visibilizó la violencia de género con la campaña #NiUnaMenos. En 2018, Argentina volvió a ser noticia por un manual de la AFA en el que se les contó a los hombres cómo seducir a las rusas, por una publicidad con un tono homofóbico, por un jugador incluido entre los preseleccionados que había sido denunciado por violencia de género, por una selección de fútbol femenino con escasos recursos que pide ser escuchada y por la salida a la luz de una red de pedofilia que capta jóvenes futbolistas. ¿No cree que el fútbol argentino se está quedando atrás respecto de los avances socioculturales de los últimos años? Sí, no y por qué. Gracias".

Sampaoli fue confuso, según el diario Clarín:



"Yo no sé si Argentina está menos protegida en ese sentido. En esta vigilancia tecnológica, donde se denuncian cosas difíciles de comprobar y que duelen un montón, se generan discusiones sobre temas que no son profundamente analizados. (...) Estoy en contra de todos los sucesos que usted nombra. Y ojalá el día de mañana la generosidad que nos falta como seres humanos genere mucha atención en estos puntos y se puedan controlar, aunque lo veo difícil. Porque vivimos en una sociedad donde la separación y el individualismo están siendo más pronunciados. El hecho de denunciar algo que suceda que vaya en contra de un ser humano se lo hace solo para satisfacerse personalmente. (...) a partir de la denuncia no se generan cosas que permitan que eso se controle o se mejore. Se termina la denuncia y se terminó un efecto solamente mediático. La idea más profunda es ver cómo se pueden corregir situaciones que siguen vigentes y en las que todos miramos para un costado".

Resultaría muy positivo para todos que ahora sí Sampaoli sea concreto, para que el rumor, que tanto daño le hace a él y al equipo que entrena, pueda ser desmentido rápidamente.

Por razones de prudencia no se reproducen los audios atribuidos a periodistas que circulan por las redes de Whatsapp. Tampoco se publican las fotografías de la supuesta mujer involucrada, que también circulan entre periodistas.