Alarma y alivio para Pekerman: Se lesionó Fabra y ya tiene reemplazante

En plena preparación para el Mundial Rusia 2018, Argentina sufrió las bajas por lesión de Manuel Lanzini y Sergio ‘Chiquito’ Romero por lo que el técnico, Jorge Sampaoli, logró reemplazarlos por Enzo Pérez y Nahuel Guzmán mientras que Nigeria sufrió la de uno de sus mejores jugadores, Moses Simon, y llega con dudas a la cita mundialista; mientras que Colombia sufrió la baja del defensor de Boca, el colombiano Frank Fabra, debido a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no estará en Rusia. Fabra, jugador de Boca Juniors, era un hombre clave en el esquema del entrenador argentino José Pekerman, que lo consideraba titular para el debut en el Mundial ante Japón.

La lesión se produjo durante un entrenamiento del seleccionado colombiano, quien continúa con su preparación en Italia, y fue confirmada por el equipo médico del plantel, según un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.

“En la mañana de hoy, tras realizarle al defensor imágenes diagnósticas, el cuerpo médico constató la lesión que se preveía, tras un primer diagnóstico clínico”, indicó el comunicado emitido en la tarde del sábado 09/06 por la Selección de Colombia.

“El jugador se encuentra acompañado por todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y staff, quienes recibieron con muchísimo dolor la confirmación de la noticia”, añadió el sentido mensaje que precisó los detalles de la lesión.

La lesión del lateral izquierdo también representa un dolor de cabeza para Guillermo Barros Schelotto. Deberá afrontar una recuperación de aproximadamente seis meses y el entrenador del ‘Xeneize’ deberá buscar un reemplazante de cara al inicio de la próxima temporada y la continuidad de la Copa Libertadores 2018.

El jugador deberá someterse a una operación en su rodilla y su plazo estimado de recuperación será de entre seis y siete meses. Más allá de perderse su primera Copa del Mundo, Fabra no podrá jugar lo que reste de Copa Libertadores para Boca.

Luego de que la Federación Colombiana de Fútbol anunciara la lesión del cruzado anterior de Fabra, confirmaron que Farid Díaz será el reemplazante del lateral de Boca Juniors. La última vez que Farid jugó con la Selección fue el 28 marzo de 2017 cuando enfrentaron a la selección de Ecuador en el Estadio Olímpico de Atahualpa ganando 0-2.

El lateral izquierdo que milita en el Olimpia de Paraguay, estuvo dentro de la lista pre eliminar de 35 jugadores de José Nestor Pékerman. Regresó junto con Teófilo Gutiérrez, Gustavo Cuéllar y Sebastián Pérez. Los cuatro quedaron fuera de la lista final de 23 jugadores y ahora Pékerman le da la oportunidad a Farid de ir a Rusia para ocupar el puesto de Fabra.

Su último partido con el Olimpia lo jugó el pasado tres de junio y además quedó campeón. Esta temporada jugó 20 partidos como titular. Este sería el primer Mundial del hombre de confianza en esta posición para el técnico del equipo paraguayo. Con 34 años, Farid Díaz cumple el sueño de todo futbolista, asistir a una Copa del Mundo.

Hace pocos minutos mediante comunicado de prensa fue oficializada la convocatoria de Faryd Díaz como reemplazo de Frank Fabra. Mucha suerte al ex leopardo en Rusia 2018 pic.twitter.com/P4Rj25ku74

Fabra no tiene consuelo: "Hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso. Me duele el alma", dice el jugador de Boca en una extensa carta que escribió. Leela completa https://t.co/pGVdLr6ejw pic.twitter.com/zxkmD55Sos