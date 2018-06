Proteccionista, Trump dinamitó la cumbre del G7 y decidió irse con Kim

Los líderes del G7 fracasaron en resolver sus diferencias el sábado 09/06 en una cumbre en Canadá, y 6 de ellos discreparon con el presidente Donald Trump, quien se mostró desafiante con su agenda basada en el lema “Estados Unidos primero”.

Trump, que la semana anterior aplicó aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio desde Canadá, la Unión Europea y México, dejó anticipadamente la reunión para viajar a Singapur a un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un, pero contradijo declaraciones anteriores y envió el mensaje de que seguiría restringiendo el comercio con naciones que considera que han tratado injustamente a USA.

Trump dijo que durante décadas se había sacado ventaja comercialmente de Estados Unidos, en una rueda de prensa justo en momentos en que sus socios del G-7 continuaban discutiendo en La Malbaie, Quebec. El mandatario se encontraba a bordo del Air Force One viajando en dirección a Singapur, donde se reunirá este martes 12/06 con el líder norcoreano Kim Jong-un. Trump escribió en Twitter que su Gobierno analizará los aranceles a los automóviles "¡que están inundando el mercado de Estados Unidos!".

“No se trata solamente del G-7, quiero decir, tenemos a India, donde algunos de los aranceles llegan al 100% (...) Y nosotros no cobramos nada”, sostuvo. “Y esto va terminar. O nosotros dejaremos de comerciar con ellos”, advirtió.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018

"Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado", señaló Trump desde su cuenta personal de Twitter.

Amenazas comerciales

Trump, quien horas antes había asegurado que los aranceles que impone USA sólo buscan proteger a la industria y los trabajadores de su país ante la competencia internacional injusta, ha llegado a afirmar delante de varios periodistas que había sugerido a los líderes del G-7 que todas las barreras, incluyendo los aranceles y subsidios, fueran eliminadas. ¡¡¿¿??!!

Al término de la cumbre, Trudeau advirtió al neoyorquino de que su país no tendrá "ninguna duda" en tomar represalias comerciales contra USA por la decisión de Washington DC de imponer aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio, lo cual, aseguró, es algo que ya le había comunicado a Trump.

Trudeau ha cerrado la puerta a la exigencia estadounidense de incluir una cláusula de salida rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y esta decisión del canadiense provocó la airada reacción de Trump, quien creyó que tenía controlado a joven interlocutor, lo que supone un durísimo revés para Trump, considerando el volumen del comercio bilateral con Canadá.

"No habrá una cláusula 'sunset', no lo haremos, no podemos firmar un acuerdo comercial que expira automáticamente cada 5 años", ha sostenido Trudeau. "Creo que hay varias alternativas que podrían no ser del todo desestabilizadoras para el acuerdo comercial, y creo que estamos abiertos a la creatividad", ha añadido. "Los canadienses somos educados, somos razonables, pero no dejaremos que nos pisoteen", ha concluido.

Ante las acusaciones de Trump, la oficina del 1er. ministro canadiense ha asegurado, también a través de Twitter, que Trudeau no ha dicho en ningún momento nada durante la rueda de prensa que no haya dicho anteriormente al presidente estadounidense directamente: "El 1er. ministro no ha dicho nada que no haya dicho anteriormente, tanto en público como en conversaciones privadas con el presidente Trump".

Insultos a Trudeau

"El 1er. ministro de Canadá, Trudeau, actuó de manera tan blanda y sumisa durante nuestro encuentro del G7 y después, cuando ya me había ido, dio una rueda de prensa para decir, que 'los aranceles de Estados Unidos son un tanto insultantes' y que 'no dejará que le den órdenes'. ¡Qué deshonesto y débil!", tuiteó Trump.

Al término de la cumbre de los 7 países más industrializados, se redactó un comunicado conjunto que establecía que Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, de un lado, y USA, del otro, estaban "de acuerdo en estar en desacuerdo": ¡¡¿¿??!!

USA, entre otros puntos, no ha firmado junto con sus socios la declaración que recomienda "con contundencia" la implementación del Acuerdo (climático) de París ni la promoción de la lucha contra el cambio climático a través de la cooperación.

Asimismo, los líderes de Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Italia y Japón han destacado la necesidad de un "comercio justo, libre y mutuamente beneficioso" y han destacado la importancia de combatir al proteccionismo: "Nos esforzaremos por reducir los aranceles, las barreras comerciales y los subsidios", pero Donald Trump no estuvo de acuerdo.

USA fue el único país que suscribió un punto en el comunicado final para fortalecer "la seguridad energética global" a través del uso de "todas las fuentes de energía".

Corea del Norte

Trump viajó a la isla de Sentosa, territorio de Singapur, para encontrarse con Kim.

Enemigos desde la Guerra de Corea de 1950/1953, USA y Corea del Norte (a quien respalda China) nunca antes lograron una reunión de sus líderes, ni siquiera una conversación por teléfono.

Kim llegó al Aeropuerto Changi de Singapur temprano el domingo 10/06, en su viaje más largo al extranjero como jefe de Estado, llevando su habitual traje maoísta oscuro y su distintivo corte de pelo.

Fue saludado por el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, quien publicó una imagen en Twitter dando la mano a Kim con el mensaje: “Bienvenido presidente Kim Jong Un, que acaba de llegar a Singapur”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, aseguró que todo está preparado para la histórica cumbre https://t.co/9lh9gayRxv pic.twitter.com/OdWUg7rfWp — RT en Español (@ActualidadRT) 10 de junio de 2018

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 de junio de 2018

Un convoy de vehículos que incluía una limusina Mercedes Benz, igual a los vehículos que ha usado anteriormente el líder norcoreano, ingresó al centro de Singapur bajo unas fuertes medidas de seguridad.

La delegación de USA, ya estaba en camino desde la cumbre del G7 en Canadá, pero antes de ver a Kim, Trump previsiblemente se reunirá el lunes 11/06 con el 1er. ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

Trump llega a la base aérea de Paya Lebar a las 20:35 del domingo e irá al Hotel Shangri-La.

Le acompañan el secretario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de seguridad nacional John Bolton; el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly; y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

En la cumbre están en juego las armas nucleares de Corea del Norte y la paz en la península coreana. Corea del Norte ha pasado décadas desarrollando armas nucleares, que culminó con un test de un dispositivo termonuclear en 2017. También ha probado con éxito misiles con suficiente alcance como para llegar al territorio estadounidense.

Los tests se producen en plena campaña de “máxima presión”, liderada por Estados Unidos, que endureció las sanciones económicas contra Corea del Norte y elevó la posibilidad de una acción militar.

En una comparecencia por el Año Nuevo, Kim dijo que su país había completado el desarrollo de su programa nuclear y se centraría en el desarrollo económico, sugiriendo una reunión con Corea del Sur.

Los surcoreanos sugirieron en marzo a Trump que Kim podría querer reunirse cara a cara.

La cumbre llega tras semanas de debates y fue brevemente cancelada por la indignación norcoreana por los mensajes de algunos asesores estadounidenses.

Muchos siguen siendo escépticos de que Kim abandone por completo su programa nuclear. Creen que su último compromiso está dirigido a que USA flexibilice las sanciones económicas que dispuso contra el empobrecido país.

Para Trump, un éxito en la cumbre le daría un reconocimiento internacional antes de las elecciones de medio término en noviembre.

Kim, quien se supone que tiene 34 años, es uno de los líderes de Estado más jóvenes del mundo, desde que asumió el poder en 2011 después de la muerte de su padre, ha mostrado una mezcla de crueldad, pragmatismo y habilidad para dirigir el Gobierno.

Trump y Kim se reunirán a las 9:00 a.m. del martes en Capella, uno de los hoteles de lujo más lujosos de Singapur.