Romero contra Sampaoli: “A las 4 horas ya estaba desafectado”

A poco de que se inicie del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y a diez días del debut de Argentina frente a Islandia por el partido que corresponde a la primera fecha del Grupo D, el arquero Sergio ‘Chiquito’ Romero rompió el silencio el sábado 09/06 luego de ser desafectado por el entrenador Jorge Sampaoli a causa de una lesión que lo marginó de los 23 convocados a Rusia.

En declaraciones que concedió al canal de cable TyC Sports, el actual guardavalla del Manchester United comentó que “hablé con Sampaoli a las cuatro horas ya estaba desafectado” y agregó que “le dije que no tenía nada roto y le aseguré que iba a estar disponible en diez días. Pero los tiempos de él eran otros y me desafectaron”.

Romero aclaró que “esta lesión comenzó en 2004, cuando estaba en Racing, y desde esa época tiene 'un pedazo de cartílago suelto en la rodilla', el cual 'nunca' me molestó”.

El misionero también contó cómo fue que se lesionó en la práctica del seleccionado. “El golpe que recibí contra España fue fuertísimo. Me desestabilizó la rodilla. En el segundo entrenamiento estando en Ezeiza, sentí un 'crack' y los estudios arrojaron que el fragmento ese suelto pasó de la zona de atrás a la de adelante”, reveló.

Más allá de eso, ‘Chiquito’ confesó que “no estoy enojado ni dolido” con Sampaoli y lanzó que “soy así, respetuoso de las decisiones. No me enojé, no lloré ni lo miré con cara de culo. Sí me calenté con los que dijeron que le lloré para ser parte del grupo”.

Luego de quedar desafectado, el arquero de 31 años decidió realizarse una cirugía con el doctor Ramón Cugat en Barcelona. Su intención de cara al futuro es continuar en su equipo, Manchester United y, también, seguir en la Selección, declaró que “estoy trabajando para la vuelta”.

Además, Sergio Romero sostuvo acerca de su falta de continuidad en los clubes en que “todos los entrenadores menos Batista me dijeron que no iba a jugar si no tenía continuidad. Pero finalmente me terminaron poniendo todos. Mourinho quiere que me quede y tengo contrato hasta 2022”.

El arquero también se refirió al pedido de Sampaoli de jugar con los pies, una cualidad que no es la mayor virtud del 1 del United y manifestó que “Sampaoli y Martino me dijeron que tenía que salir jugando. Yo les fui claro que si no tenía un pase claro no iba a arriesgar y la iba a tirar larga. Yo quiero ganar”.

“Pensé que me había roto, pero los estudios que me hicieron mostraron que no. Ese pedacito de cartílago se había movido y bloqueó la articulación, por eso se me trababa la rodilla”, sintetizó Romero.

Desde entonces, contó que “cada vez que doblaba la pierna me molestaba y ahí me dijeron que debía operarme y le comuniqué la situación a Jorge”.

Finalmente, ‘Chiquito’ aceptó que el día que debió bajarse del Mundial fue un “martes fatídico” y, por último, le deseó suerte a sus compañeros que el sábado 09/06 arribaron a Rusia a una semana del primer partido por el Grupo D.

“Soy parte de este grupo y me gustaría ser campeón del mundo”, deseó.

“Estoy bien y fuerte. Más allá de haberme perdido un Mundial, no me quedo llorando. Sabía que iba a ser titular en Rusia y sé que voy a volver después de la Copa”, prometió

No obstante Romero no irá a Rusia, por consejo de los médicos que lo asisten.

“No me dejan viajar por la recuperación al punto que los doctores quieren que vaya lento, sin arriesgar nada”, subrayó al respecto.

Sergio Romero, que había superado el récord de Ubaldo Fillol de presencias en el arco de la selección, acumula 94 partidos en el equipo nacional, y Rusia 2018 iba a ser su tercer Mundial personal, luego de sus participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esta Copa del Mundo vivió su momento de gloria como figura decisiva en la semifinal con Holanda, cuando atajó dos penales cruciales para la clasificación argentina a la final. Fue la tarde en la que Javier Mascherano lo alentó: “Hoy te convertís en héroe”.

Ante la baja del arquero de Manchester United había quedado libre un puesto para cubrir, que salió de la lista de los 35 preseleccionados. De esa nómina, Nahuel Guzmán fue su reemplazante, que había sido convocado en varias ocasiones, pero había cedido su espacio en la convocatoria a manos de Franco Armani.

