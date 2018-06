Ante posible aprobación del aborto legal, ahora hay "presiones" contrarreloj a indecisos

A pocos días que se debata en la Cámara de Diputados el proyecto que impulsa la legalización del aborto, la disputa es reñida. El miércoles será la jornada histórica, el escenario se presenta peleado y la diferencia de votos es escasa, de acuerdo a la proyección de legisladores indecisos que, hasta ahora, prefirieron no revelar en público su postura.

Le pelea es voto a voto y en los últimos días se registran denuncias cruzadas de presiones sobre los legisladores. El debate llegará por primera vez al recinto de Diputados este miércoles. La sesión se iniciará a las 11, y se prevé que se extienda unas veinte horas, hasta las siete de la mañana del jueves.

Por ejemplo, la diputada camporista Mayra Mendoza dio por seguro que la ley se aprobará con 4 votos de diferencia a favor. “A nosotros nos da que estamos 4 votos arriba de garantizar el derecho a la salud, pero hay determinadas operaciones, porque enfrente está la Iglesia, el poder económico y diputados que están operando con un número que no es cierto del que va a llegar el recinto y están tratando de revertir esta situación”, dijo.

Y agregó: “No sé cómo está pensando el oficialismo que si está ley no sale no van a pagar un costo. Tienen la posibilidad de en dos años y medios garantizar un derecho y son tan retrógrados no lo van a hacer. El bloque de Cambiemos puede garantizar cómo salieron los fondos de para el pago de los fondos buitre o la reforma previsional y hoy que tienen la posibilidad de garantizar un derecho, no lo van a hacer”.

Otras denuncias aseguran que la Iglesia Católica redobló su presión sobre una decena de legisladores indecisos que pueden definir la votación a favor o en contra del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A la presión en las redes sociales y los sermones de advertencia hacia los diputados por su voto, ahora se sumaron “llamadas personales de arzobispos y obispos para torcer la voluntad de los legisladores que se habían manifestado a favor de la iniciativa y que en algunos casos lograron quebrar”, aseguran.

"Se está ejerciendo una gran presión sobre los diputados/as que están dispuestos a aprobar esta ley que consagra derechos. Sabemos que en nuestra historia, y gracias a aquellos que sufrieron presiones similares pero lograron resistirlas, pudimos consagrar derechos tan importantes como el voto universal, secreto y obligatorio; el sufragio femenino; la consolidación del sistema democrático; el divorcio vincular; la patria potestad compartida; y, en épocas más cercanas, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género”, expresa un comunicado que no lleva firmas ni nombres propios, para esquivar esas presiones que denuncian y que se redoblaron en los últimos días.

Sin embargo, hay otra hipótesis, y es que el proyecto no será ley. Un cálculo inicial, según un rastreo de parlamentario.com, muestra una diferencia que deja tranquilos a los diputados antiabortistas. El “no” gana, en principio, por 117 votos contra 107 de los impulsores de la ley. Hay 31 indefinidos sin contar al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien deberá interceder en caso de empate.

Si se proyecta la intención de voto de gran parte de los indecisos, los diputados a favor del aborto legal ascenderían, al menos, a 118, y los que están en contra sumarían 126 voluntades. Aunque habrá que tener en cuenta posibles ausencias y abstenciones.

Hay indefinidos en la mayoría de los bloques. Entre los casos más emblemáticos figuran el cordobés Mario Negri (jefe del interbloque Cambiemos), los bonaerenses Fernando Espinoza (Frente para la Victoria-PJ) y Mirta Tundis (Frente Renovador), el macrista Álvaro González (Pro) y el salteño Javier David (Justicialista).

Otros indecisos son los bonaerenses Fernando Asencio (Frente Renovador), Abel Furlán (FpV-PJ) y María Isabel Guerín (FpV-PJ), el entrerriano Atilio Benedetti (UCR), la correntina Sofía Brambilla (Pro), la pampeana Melina Delú (Justicialista), la misionera Verónica Derna (Frente de la Concordia), el formoseño Gustavo Fernández Patri (FpV-PJ), los riojanos Luis Beder Herrera y Danilo Flores (Justicialista), los porteños Alejandro García y Anabella Hers Cabral (Pro).

La lista sigue con el tucumano Facundo Garretón (Pro), los pampeanos Daniel Kroneberger (UCR) y Ariel Rauschenberger (Justicialista), los entrerrianos Jorge Lacoste y Marcelo Monfort (UCR), la formoseña Inés Lotto (FpV-PJ), los santafesinos Hugo Marcucci (UCR) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), la misionera Flavia Morales (Frente de la Concordia) y la santiagueña Mirta Pastoriza (Frente Cívico).

También se encuentran indefinidos el puntano José Riccardo (UCR), el catamarqueño Gustavo Saadi (Elijo Catamarca), el fueguino Héctor “Tito” Stefani (Pro), el pampeano Sergio Ziliotto (Justicialista) y por último, el propio Monzó. Si la votación deriva en empate, se deberá practicar por segunda vez, y si resulta igual, el presidente deberá votar.

