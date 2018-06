La realidad es un comic posmoderno

Diseñador gráfico e ilustrador brasileño, Bily Mariano da Luz se graduó de la Pontificia Universidad Católica de Paraná o PUCPR), en el sur de Brasil, luego de una infancia que él describió así: “Fui un niño en los '80 que estuvo muy influenciado por todo, desde los dibujos animados que pasaban por televisión el sábado por la mañana hasta la música que sonaba en la radio. Ian Curtis o Johnny Rotten son tan icónicos para mí como Superman o Batman. Personas reales o personajes imaginarios, los ideales incorruptibles de superhéroes perfectos o los defectos humanos y los deseos a veces tan desesperadamente representados en las letras de las canciones, todas esas influencias, nos afectan hasta el punto de definir nuestro carácter y personalidad, trayectoria profesional y opciones de vida.”

Mariano da Luz se convirtió en Butcher Billy (el carnicero Billy), artista que relaciona ideas e imágenes de una manera original, logrando, en nombre de la cultura pop, la irónica convergencia posmoderna desde Wonder Woman (Mujer Maravilla) y The Watchmen hasta Morrisey y Breaking Bad.

Sus influencias reconocidas son Bansky, Steve Ditko, Shigeru Miyamoto, Malcolm McLare y Andy Warhol.

Además de su trabajo como diseñador gráfico e ilustrador, Billy es director creativo en una agencia digital, ha viajado a muchas partes del mundo y hasta ha vivido en Reino Unido por un tiempo.

Le gusta mantenerlo simple, comienza por esbozar sus ideas en servilletas que luego se trasladan a su computadora para crear una imagen más limpia y clara. Él utiliza colores básicos y formas fuertes, utiliza muchos trucos del arte gráfico para crear un impacto. Su arte se basa en la tipografía, los conceptos e imágenes principalmente de los años '70, '80 y '90, conservando las imperfecciones de la era pre-web.

Él describe su arte: "Me gusta crear libremente y luego darme cuenta de que algunas piezas de una obra de arte están influenciadas por el humor de una película de Tim Burton, las pinceladas de una pieza de Salvador Dalí, con una banda sonora de un álbum anterior de David Bowie”.

Además vende su arte por su propia cuenta en RedBubble y en su propia web butcherbilly.com/



Uno de sus trabajos fue la idea de trabajar famosos hits musicales sobre el amor que se escuchaban en los años '70 y '80, en portadas de novelas de terror escritas por Stephen King: “Love Will Tear Us Apart”, de Joy Division, “Head Over Heels” de Tears for Fears, etc.

"Esta serie imagina un universo alternativo donde algunas de las canciones románticas más desesperadas y trágicas de los años '70 y '80 son en realidad libros escritos por Stephen King. El concepto es mirar el lado oscuro del amor por la visión de la cultura pop, trayendo aspectos de sus historias clásicas para interpretar el verdadero significado de las canciones: esto puede ser totalmente subvertido o estresado, mientras se rinde homenaje al diseño vintage de las cubiertas originales": Billy

En verdad todo comenzó con un experimento de diseño en base al largometraje "Batman", de Tim Burton (1989) y la trilogía "Dark Knight", de Christopher Nolan. Al colocar sus diferentes elementos, Billy replanteó el significado de lo clásico y atemporal y el reciclaje contemporáneo que propuso la pantalla de 35 mm. El proyecto fue presentado por MTV , y la revista semanal británica ShortList.

En 2012, Butcher Billy reemplazó las escenas de acción de las películas más taquilleras contemporáneas de superhéroes con recortes de las historietas de los años '60 y '70. El concepto apuntó a explorar qué tan delgada es la línea que separa lo moderno de lo clásico. Una exitosa película de superhéroes depende de cómo los cineastas han capturado el carácter exacto encontrado en su origen bidimensional

En 2013 lanzó la serie "The Post-Punk / New Wave Super Friends", con el concepto de cruzar artistas post-punk de principios de la década de 1980 con superhéroes de comics vintage. La serie se difundió ampliamente a través de las redes sociales. Ian Curtis, cantante de Joy Division, fue Spiderman y Batman; Morrissey se transformó en el Increible Hulk y en Superman; Billy Idol en Thor y Aquaman; Johnny Rotten, cantante de Sex Pistols, en Lobezno; Mark Mothersbaugh, de Devo, en Flash; y Siouxsie Sioux fue La Mujer Maravilla.

Luego se encargó de documentarlo el libro "Comics Feeeever!". Y en 2015, la serie tuvo un seguimiento llamado "All-New Super-Powered Post-Punk Marvels", presentada en la sección de Arte y Diseño del periódico británico The Guardian, y en la colección de libros de arte francesa ARTtitude, del editor Plan9 Entertainment.

Luego abordó el Proyecto Legión de Supervillanos de la Vida Real, de 2014: él propuso un experimento en el que famosos dictadores, psicópatas y asesinos se mezclaron con supervillanos del cómic, extrañamente relacionados entre sí. El proyecto ganó un artículo en la sección de Arte y Cultura en The Huffington Post, y provocó debates en muchos países sobre el uso de figuras controvertidas como Adolf Hitler, Charles Manson, el presidente Mao Zedong, Osama bin Laden y Mark Zuckerberg.

Él transformó a Bin Laden en el Duende Verde, archienemigo de Spider-Man, y mezcló a Sid Vicious y su novia Nancy Spungen con Super Mario Bros.

"Algunos podrían decir que todo el arte es un reflejo de los tiempos en que vivimos. Si en el pasado los cómics y las películas eran ingenuos y se enfrentaban sólo como escapismo puro, la ficción de hoy tiene que evocar la realidad para crear algo verdaderamente significativo ... y aterrador": Billy.

En 2015 llegó "Butcher Billy Bullies Bansky", un libro para colorear en el que el artista brasileño recreó algunos de los más conocidos grafitis del británico Bansky (seudónimo de, dicen, Robin Gunningham), utilizando personajes de dibujos animados.

Y sigue creando, según lo muestra su cuenta en Instagram:

