Arranca mal el ajuste que pide el FMI: Macri dará $4.000 millones a gremios

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne empezó a hacer las cuentas para recortar gastos y cumplir con las metas de déficit que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo para el otorgamiento de un préstamo stand by. Se espera que el Gobierno anuncie en breve un ajuste del 25% en la planta de la estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos públicos descentralizados. El recorte alcanza al PAMI; Anses; AFIP; Senasa; INTA; INTI; Conicet; Parques Nacionales; entes nacionales Regulador del Gas (Enargas) y de la Energía (ENRE); Enacom; Instituto Nacional del Teatro; Fondo de las Artes y Biblioteca Nacional, entre otros.

Este recorte de gastos del Estado es vital para cumplir el programa acordado con el FMI.

Según el diario La Nación el ajuste implica bajar el déficit de $286.000 millones a $169.000 millones en 2019, pero Dujovne -antes de cerrar con el Fondo- pensaba sobrecumplir la meta y la estimaba en términos reales en 1,9% ($247.000 millones). Entonces, el salto a 1,3% que pide el FMI implicará bajar $78.000 millones de gasto, un número significativo, pero no inalcanzable, según los funcionarios.

Además, en el Gobierno son optimistas porque dicen que en febrero pasado hicieron una disminución del 25% de los cargos jerárquicos entre Presidencia, Jefatura de Gabinete y 20 ministerios. Así, se recortaron 1000 cargos jerarquizados con un ahorro de $1450 millones.

Donde no hay tanto optimismo es en el Congreso. El ajuste acordado con el FMI deberá volcarse al Presupuesto 2019, y nadie quiere votar en la oposición un presupuesto del Fondo.

De hecho, ya está complicada la votación para sancionar los cambios en la Carta Orgánica del Central, otro punto pactado con el FMI.

El arco peronista opositor en el Congreso ya avisó que no votará un Presupuesto de "ajuste" del cual no hasta ahora no tienen información.

Al Gobierno nacional le preocupa que esta vez el salteño Juan Manuel Urtubey se despegó del acuerdo con el FMI y sus legisladores –que ayudaron al oficialismo en el tema tarifas- se oponen al pacto con el organismo de crédito internacional.

Sin embargo, en la Casa Rosada ya se vienen moviendo para sumar a los legisladores que responden a sus gobernadores. Volvió a trabajar en ese sentido el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que recibió la semana pasada a ocho gobernadores peronistas.

Ese número se amplió a más de una docena en los últimos días, con los cuales habrá un primer acercamiento en el acto para anunciar un ambicioso plan de lucha contra el narcotráfico junto con el Gobierno nacional y el Poder Judicial.

El Gobierno necesita también acordar con los mandatarios provinciales porque a ellos les tocará parte importante del ajuste: el acuerdo con el FMI contempla una reducción de transferencias corrientes a las provincias correspondientes al 0,3% del PBI.

Mientras la Administración habla de la necesidad de ajustar en gastos, cargos, obra pública y recursos a las provincias, tiene previsto darle $4.000 millones a los gremios para evitar un paro.

La Casa Rosada quiere terminar de desactivar la convocatoria a un paro general por parte de la CGT con $4.000 millones en reintegros de tratamientos de alta complejidad que se les debe a las obras sociales sindicales y que saldría por un decreto de Macri, como el 5% extra de aumento en los salarios.

Pero aún restan otras demandas de la central obrera. Por eso, el gobierno también prepara una compensación por la atención médica de los jubilados.

Se trata de señales confusas para el Fondo.