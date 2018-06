Moyano va al paro el jueves (14/6), pero aclaró que no bloqueará rutas

Sin perspectivas de que la CGT anuncie un paro general esta semana ya que sigue negociando con el Gobierno nacional una lista de 5 puntos que demandan para desactivar la protesta, Hugo Moyano anunció esta mañana (11/6) una huelga de ese gremio para el próximo jueves (14/6) pero dejó en claro que no van a cortar rutas ni van a "hacer nada que no corresponda" y que "no tenga que ver con el derecho" a realizar un paro en reclamo de mantener los salarios de sus trabajadores.

“Vamos a ir al paro si la suba no es del 27%", avisó Moyano en relación a la negociación paritaria con los empresarios y recordó que "nosotros fijamos posición porque ellos ya dijeron que no van a dar más del 15%. Nosotros pedimos el 27%".

Sobre los dichos de la semana pasada de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de no permitir bloqueos, Moyano contestó: "No es como dice esa señora, no vamos a cortar rutas".

Aunque el líder camionero aclaró que no habrá cortes de rutas o calles, sí avisó que no habrá servicio de recolección de residuos.

Con algunas bromas e ironías, en la breve conferencia de prensa el sindicalista subrayó que "la huelga abarca a todas las ramas" de actividad de desarrollan los camioneros.

Volviendo a Bullrich, en declaraciones al canal C5N, Moyano agregó: "La señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón se quiere hacer la Margaret Thatcher; si llega a ver represión después vamos a conversar; el trabajador camionero no es violento, pero no vamos a permitir no ataquen a ningún trabajador; yo digo que puede haber un paro por tiempo indeterminado si eso ocurre".

Luego, opinó de la foto entre Mauricio Macri y la titular del FMI, Christine Lagarde: "Para mi la foto es vergonzosa, demuestra la subordinación, la entrega del patrimonio del país. El FMI trae hambre y miseria".