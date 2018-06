Tapia defendió a Sampaoli y cargó contra los que “tratan de dañar a la Selección”

A tan solo cinco días del debut de Argentina frente a Islandia por el partido que corresponde a la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, manifestó en declaraciones periodísticas a TyC Sports acerca de un supuesto caso de abuso que provocó el técnico, Jorge Sampaoli, en que “todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección, a quienes componen la delegación o a la AFA. Evidentemente, por algo lo hacen o por algo pasa. Creo realmente en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. No me voy a detener en esto”.

Por consiguiente, ‘Chiqui’ Tapia ratificó de que “sí me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla, que supuestamente podría haber pasado, tienen hijos, maridos y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando” y agregó que “son cosas que, en el final del camino, se terminarán dando cuenta todos de que han sido mentiras, que no existen estas supuestas denuncias que dicen que han hecho. Ya se está verificando que no existen”.

“No tenemos que detenernos en esto. Hay que empezar a vivir el Mundial y disfrutarlo para poder llegar de la mejor manera al debut”, añadió luego Tapia.

Finalmente, por su lado exclamó que “se dicen muchas cosas. Tenemos una relación excelente con Jorge Sampaoli. Decían que yo lo había despedido y son cosas que no sucedieron. Estamos tratando de trabajar por el objetivo para darle a los jugadores la tranquilidad necesaria”.

Del lado del entorno de Sampaoli, sostuvieron que “es una locura, un disparate total” la versión que comentó al aire en Radio Mitre el periodista Gabriel Anello.

En el juzgado de Almirante Brown, que tiene jurisdicción sobre Ezeiza, son incesantes las consultas sobre el tema. Es por eso que decidieron emitir un parte interno (que se filtró a la prensa) informando que no hay ninguna denuncia, al menos hasta la noche del último domingo.

Es por esto, que el DT tendría intenciones de iniciar acciones legales contra el periodista, que ya tuvo un episodio complicado con la selección argentina hace dos años.

Anello contó en Radio Mitre que “hubo una inconducta por parte del director técnico de la Selección en el predio de la AFA, con una cocinera que trabaja ahí. En AFA están intentando por todos los medios que esta mujer no haga la denuncia. Pero con todas las personas con las que hablé, confirman lo que pasó”.

Lo contado por Anello se “respaldó” en varios audios que recibió de WhatsApp.

Se trata de otro “golpe” que padece esta preparación de la Selección Argentina, que no llega a pleno al Mundial.

Melisia, escultural rubia, cantante, fanática de la Selección Argentina y de River Plate, se vio envuelta en este escándalo tras ser mencionada en un falso rumor como la supuesta cocinera acosada por el técnico de la Selección.

En las últimas horas, un audio de Whatsapp en el que se denunciaba una situación de acoso entre el técnico de la selección y una cocinera del predio que la AFA posee en Ezeiza se volvió viral.

El falso audio fue acompañado por fotos de una rubia muy hot a quien se mencionaba como la supuesta cocinera acosada. Esa rubia es Melisia, una cantante que estuvo en el hotel de la Selección en la gira por Rusia en noviembre del año pasado, cuando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli derrotó a los locales por 1 a 0 y cayó frente a Nigeria por 4 a 2.

Entonces, Melisia se sacó fotos con varios jugadores y las subió a sus redes sociales. En las fotos aparecían -entre otros- Lionel Messi y Sampaoli.

Ante el falso rumor difundido en las últimas horas, la artista utilizó su cuenta para defenderse: “Yo quiero aclarar que NO SOY COCINERA , soy cantante urbana y no fui nunca acosada x el técnico de la selección argentina!Jorge Sampaoli y la foto es una selfie q me concedió en el lobby de un hotel en Rusia! NO UTILICEN mi IMAGEN para decir q soy LA COCINERA”.