10 espectaculares razones para visitar China

Muchas son las razones por las que si aún no has decidido visitar China, deberías hacerlo. Aunque desde la Argentina tardas un día y medio en llegar, China es un país de gran extensión territorial, lleno de valiosos lugares históricos y de gran riqueza cultural. Por su gran tamaño China cuenta con todos los paisajes que se pueden imaginar y además ofrece todo tipo de actividades para sus visitantes. He aquí 10 espectaculares razones para visitar este complejo y amplio destino turístico.

