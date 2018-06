CR7, el jugador con más transformaciones en las figuritas Panini

En Cristiano Ronaldo, el delantero portugués del Real Madrid, aplica a la perfección el evolucionado dicho femenino: "No hay mujer fea si no pobre", y es que el cambio físico del "archienemigo" de Lio Messi, desde Alemania 2006 hasta Rusia 2018, ha sido evidenciado por el álbum de figuritas de Panini. Echa un vistazo a quien incluso ha sido calificado como "La Kardashian de los Mundiales" de forma peyorativo por sus tan constantes cambios de look, metrosexualidad y extravagancia.

