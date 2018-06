Dos productores agentinos entre los ganadores de los Tony 2018

El domingo 10/06 se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York la edición número 72 de los premios Tony. La prestigiosa entrega galardona a las mejores obras de Broadway, el epicentro mundial del teatro, que estuvieron en cartel el año pasado. En esta ocasión, los argentinos Ricardo Hornos y Diego Kolankowsky fueron destacados.

Elenco de "Once On This Island" en la noche de los premios Tony. REUTERS/Lucas Jackson