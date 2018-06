Aquella noche maldita en 875 South Bundy Drive

Orenthal James O. J. Simpson nació en San Francisco, California, el 09/07/1947; superó el raquitismo que padeció en su infancia, se destacó jugando al fútbol americano, ganó una beca deportiva, fue el jugador estelar en la final de 1967, y en 1969 fue contratado por los Buffalo Bills, quienes lo canjearon a los San Francisco 49ers, y en 1973 fue el 2do. mejor corredor de todos los tiempos y el Jugador Más valioso de la NFL (National Football League), mientras su carisma lo convertía en estrella de los avisos de la TV (Hertz, Pioneer Chicken -de la que además tenía 2 franquicias-, Honeybaked Hams, Corporation pX, Napa Naturals, y Dingo Cowboy Boots), y más tarde en actor invitado en diversas producciones de Hollywood (¿recuerdan la trilogía "La Pistola Desnuda"?). En 1979, fundó su propia compañía fílmica, Orenthal Productions.

O.J. se casó con Marguerite L. Whitley el 24/06/1967, con la que tuvo 3 hijos: Arnelle, Jason y Aaren, quien se ahogó accidentalmente en la piscina familiar, antes del divorcio de la pareja, lo que ocurrió en marzo de 1980.

El 02/02/1985, O.J. se casó con Nicole Brown, que ya estaba embarazada de Sydney Brooke, y que tendría a Justin Ryan en 1988. Se divorciaron en 1992.

O.J. Simpson es también padre de Jessebelle Susie Parket Jr., aunque se desconoce el nombre de la madre.

Nicole había nacido en Fráncfort del Meno, Alemania Occidental. La familia se mudó a Garden Grove, California, donde creció. O.J. la conoció como camarera en Daisy, un club nocturno de Beverly Hills, en junio de 1977. Comenzaron a salir de inmediato.

Simpson no refutó los cargos que le hizo Nicole por abuso conyugal en 1989. Ella pidió el divorcio en 1992, explicando que había "diferencias irreconciliables".

En su autobiografía 'hipotética' titulada "If I Did It" (un relato en primera persona de como él habría cometido los asesinatos si hubiera admitido su cometido), O.J. describe a Nicole como víctima de un trastorno de identidad disociativo, abusiva emocionalmente y consumidora frecuente de drogas ilegales. Hay quienes refutaron todo esto pero, en cualquier caso, nada justifica un asesinato.

El juicio de O J Simpson



O.J. se divorció de Nicole, y siguió pagando la pensión a sus hijos. Pero el 12/06/1994, Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman fueron encontrados muertos a puñaladas en el exterior del dúplex donde vivía ella.

Ronald Goldman nació y creció en Buffalo Grove, Illinois. Mientras vivía en Los Ángeles, se mantuvo trabajando como camarero e instructor de tenis. De acuerdo a un libro autorizado por algunos miembros de su familia, titulado "His Name is Ron" (Su Nombre es Ron), también trabajó con pacientes de parálisis cerebral. También practicó karate, llegando a 3er. Dan.

En el momento de su asesinato, Goldman trabajaba como camarero en Mezzaluna Trattoria, ubicado en 11750 San Vicente Boulevard, Los Ángeles.

Nicole llamó al restaurante porque su madre, Juditha Brown, había dejado accidentalmente sus gafas en una mesa. Después de una búsqueda rápida, fueron descubiertas caídas en la vereda del restaurante. Aunque Goldman no había servido en la mesa de Nicole, él aceptó llevarlas después de trabajar.

Según Gerry Spence y el detective Mark Fuhrman, fue una evidencia que Simpson y Goldman eran amantes. Pero Goldman le dijo a sus amigos que sólo era amigo de Nicole.

Goldman se detuvo en su vivienda, en 11663 Gorham Avenue, en Brentwood, para cambiarse de ropa y quizás también bañarse.

Cuando llegó a la casa de Nicole, en 875 South Bundy Drive, fue asesinado junto con Nicole en el pasillo exterior que conduce a la residencia. Todavía no había cumplido 26 años.

Durante la reconstrucción de lo que ocurrió, la policía cree que él llegó durante o poco después del asesinato de Nicole y entonces recibió las puñaladas mortales.

O. J. Simpson fue acusado y juzgado por ambos asesinatos. Él rechazó los cargos.

El juicio se extendió por 11 meses, desde la toma de juramento a los miembros del jurado el 09/11/1994, hasta el veredicto anunciado el 03/10/1995, cuando Simpson fue declarado no culpable de asesinato en ambos cargos.

Simpson fue representado por un equipo de abogados defensores de alto perfil, conocido como el "Dream Team", liderado inicialmente por Robert Shapiro​ y luego por Johnnie Cochran. También participaron F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Shawn Holley, Carl E. Douglas y Gerald Uelmen. Barry Scheck y Peter Neufeld.

Marcia Clark y Christopher Darden, fiscales de distrito adjuntos, creyeron tener un caso fuerte contra Simpson, pero Cochran fue capaz de convencer a los miembros del jurado de que había una duda razonable respecto a la evidencia basada en ADN (por entonces un tipo de evidencia relativamente nueva en los juicios),​ incluyendo la alegación de que la sangre recolectada como evidencia había sido manejada de forma errónea por científicos y técnicos laboratoristas.

Cochran y el equipo de defensa también alegaron una mala conducta del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El veredicto fue seguido en directo por más de la mitad de la población estadounidense, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia del país.

Muchos afirman que O.J. hubiese sido declarado culpable de no haber sido por las irregularidades ocurridas durante el proceso.

"El Juicio del Siglo"



En cualquier caso, la imagen pública de O.J. quedó muy dañada y su carrera como actor, arruinada.

El invitado de Nicole en la noche de los asesinatos, Brian "Kato" Kaelin, demandó a Globe Communications por US$15 millones después de que el grupo insinuara en uno de sus tabloides que Kaelin era el verdadero asesino. La corte del distrito dio la razón al demandado en un primer momento, pero tras una apelación de Kaelin, se estableció una compensación no determinada por difamación.

En 1997, O.J. Simpson fue declarado culpable de las muertes por una corte civil: el jurado encontró a Simpson responsable por la muerte de Goldman y le otorgó US$ 33,5 millones en daños y perjuicios a la familia Goldman. El abogado del demandante Fred Goldman (padre de Ronald) era el mediático Daniel Petrocelli.

Los derechos del libro de O. J. Simpson ("If I Did It"), se concedieron a la familia Goldman como parte de pago, en agosto de 2007. Los Goldman también son propietarios de los derechos de autor, los derechos audiovisuales, y derechos de películas.​ También se quedaron con los derechos de "Simpson, imagen e historia de vida", y los derecho de publicidad en relación con el libro.

La cadena de televisión estadounidense Fox emitió en una ocasión partes de una entrevista a O.J. grabada en 2006 con una extraña confesión: "Recuerdo que agarré el cuchillo, recuerdo esa parte (...) y para ser sinceros, después de eso no recuerdo nada, excepto que estaba ahí y estaban pasando cosas".

La explosiva entrevista se grabó en 2006 para promocionar el libro "If I Did It", escrito por el autor fantasma Pablo Fenjves, en base a supuestas conversaciones con Simpson, supervisadas por la editora del libro, Judith Regan.

Después de rebautizar el libro "If I Did It: Confessions of the Killer", los Goldman lo publicaron en septiembre de 2007 y fue un bestseller.

Sin embargo, la ley californiana impide que se embarguen las jubilaciones por pagos judiciales, y Simpson pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la pensión de la NFL.

O.J. Simpson bajo libertad condicional



Un artículo de la revista Rolling Stone en 2000 afirmó que Simpson lograba importantes ganancias provenientes de firmas de autógrafos.

Para evitar tener que pagar, O.J. se mudó de California a Miami (Florida), donde la ley impide el embargo de la residencia de una persona para cobrar una deuda.

Pero en 2001, O.J. fue juzgado por robo y asalto en Florida, aunque fue declarado inocente.

El 14/09/2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas, Nevada, y acusado de robo a mano armada, coacción y secuestro, ocurrido en el Palace Station Casino en Las Vegas. Él admitió haber tomado algunos objetos como recuerdo, argumentando que le habían sido robados anteriormente, pero negó haber forzado una habitación y portar armas.

En octubre de 2008 fue declarado culpable y condenado a 33 años de prisión, con un mínimo de 9 años. Simpson cumplió su condena en el Centro Correccional Lovelock en Nevada.

El 20/07/2017 se aprobó su libertad bajo palabra tras cumplir el mínimo de su sentencia. Simpson salió de la cárcel el 01/10/2017, ya con 70 años de edad.