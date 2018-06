Docentes bonaerenses también se van a paro: Jueves y viernes

El conflicto docente se profundiza: "El salario docente está congelado desde octubre de 2017", denunciaron los sindicatos en un comunicado conjunto, Y ahora anunciaron que pararán jueves y viernes e incluso amenazan con seguir el paro luego de las vacaciones de invierno. Entonces este problema sumará otro capítulo a la disputa que se inició hace meses con el Gobierno de María Eugenia Vidal.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció un paro de actividades para el próximo viernes, que se sumará a la huelga que harán el jueves en adhesión a la medida de fuerza de las dos CTA. Además, también realizarán una jornada de protestas el martes 19, en reclamo de un acuerdo salarial con el gobierno provincial.

La medida fue adoptada por el frente que integran los sindicatos Suteba, FEB, Udocba, AMET y Sadop. En el caso de los tres primeros gremios, el paro será de 48 horas porque este jueves se plegarán a la huelga de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma.

También apuntaron contra la "la política económica que ha impactado fuertemente en el poder adquisitivo con un deterioro superior al 12%" y resaltaron que las "problemáticas educativas, que obstaculizan el desarrollo de las clases y vulneran el derecho social a la educación, siguen sin resolución".

Por su parte, la FEB había calentado la previa del anuncio del paro con un mensaje a las autoridades bonaerenses. Aseguraban que si esta situación no se modificaba y no se llamaba a paritarias, entonces los sindicatos iban a "profundizar el plan de lucha" y no se iniciarían las clases luego de las vacaciones de invierno.

Los sindicatos se quejaron de que Vidal "profundiza el ajuste en Educación" y "dilató la resolución del conflicto salarial porque lleva más de 50 días sin convocar a paritarias". El reclamo se acrecentó luego de la reunión que mantuvo el gobierno nacional con la CGT donde se habilitó subir cinco puntos la pauta salarial.