El Pacto Social se caía, Peron tiró la renuncia y escuchó "la más maravillosa música"

Juan Domingo Perón estuvo en el balcón de la Casa Rosada casi 13 minutos aquel 12/061974. No hubo vidrio blindado, tal como el 12/10/1973, y la concentración fue dispuesta aquella misma jornada por la Confederación General del Trabajo.

Desde el grave incidente del 01/05/1974 entre peronistas (al fin de cuentas, los Montoneros también decían ser peronistas, y de hecho Perón había recibido a varios de ellos en el pasado, cuando eran 'las formaciones especiales', no 'los estúpidos imberbes'), el Presidente presentaba síntomas de un agravamiento de su situación cardiovascular, que rompía con un período de 8 semanas casi sin complicaciones de importancia.

Aquel 12/06/1974, Perón había hablado por cadena nacional de radio y TV. Tambaleaba el Pacto Social que resultaba la base del programa económico de José Ber Gelbard, y Perón conocía las graves consecuencias que esa situación podía provocar.

Perón denunció "una campaña psicológica de los elementos negativos de la nacionalidad, aliados a la acción foránea empeñada en anular el despegue argentino".

Perón habló de "los vivos de siempre" que "sacan tajada del sacrificio de los demás", y dijo que "los que hayan violado las normas salariales y de precios, como los que exijan más de lo que el proceso permite, tendrán que hacerse cargo de sus actos".

Perón comprendía que así no funcionaba el andamiaje sobre el que pretendía afirmar su gestión. Por LRA 1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7, el Presidente fue durísimo:

"Algunos diarios oligarcas están insistiendo, por ejemplo, con el problema de la escasez y el mercado negro. Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los ingresos del pueblo, como sucede desde que nos hicimos cargo del poder, hay escasez de productos y aparece el mercado negro. Subsistirá hasta que la producción se ponga a tono con el aumento de la demanda. (...) Mejoramos el salario real de los trabajadores, bajamos drásticamente la desocupación y aumentamos las reservas del país. (...) esas sectas minoritarias han llegado a la histeria y quieren que nos contagiemos para impedir que este proceso de cambio siga avanzando (...)".

Entonces llegó la amenaza a todos los argentinos:

"Si llego a percibir el menor indicio que nos haga inútil ese sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades": la renuncia posible.

De inmediato la CGT declaró un paro y movilización a Plaza de Mayo. 1 hora después ya había gente en una Plaza que toleraba mucha más gente que la actual Plaza de Mayo. Y 2 horas después, estaba completa, sin necesidad que los sindicatos movilizaran.

No estaba prevista esa concentración y sin duda que emocionó a Perón, en una jornada muy estresante y casi caótica.

Sin duda que los vaivenes del 12/06 contribuyeron a empeorar su estado. Apenas 6 días después, Perón sufriría una severa angina de pecho, tratada con la medicación de aquellos años, a lo que se agregaría un cuadro bronquial severo que complicó la función cardíaca. Perón murió el 01/07/1974.

12/06/1974: Último mensaje de Juan Perón



Perón decidió salir al balcón. En aquel último discurso, Perón dijo:

"Compañeros:

Retempla mi espíritu estar en presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria. Creo, también, que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar lo que nos han dejado en la República y, en esta lucha, no debe faltar un solo argentino que tenga el corazón bien templado.

Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Pero también sabemos que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando éste se decide a la lucha, suele ser invencible.

Hoy es visible, en esta circunstancia de lucha, que tenemos a nuestro al pueblo, y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que no sea la causa del pueblo.

Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección; pero nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin dejarnos influir por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda.

EI Gobierno del Pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos.

Mientras nosotros no descansamos para cumplir la misión que tenemos y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombros, hay muchos que pretenden manejarnos con el engaño y con la violencia. Nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. No queremos que nadie nos tema; queremos, en cambio, que nos comprendan. Cuando el pueblo tiene la persuasión de su destino, no hay nada que temer. Ni la verdad, ni el engaño, ni la violencia, ni ninguna otra circunstancia, podrá influir sobre este pueblo en un sentido negativo, como tampoco podrá influir sobre nosotros para que cambiemos una dirección que, sabemos, es la dirección de la Patria.

Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprovechados. Ni los que pretenden desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados de todo orden, podrán, en estas circunstancias, medrar con la desgracia del pueblo.

Sabemos que en la marcha que hemos emprendido tropezaremos con muchos bandidos que nos querrán detener; pero, fuerte con el concurso organizado del pueblo, nadie puede ser detenido por nadie.

Por eso deseo aprovechar esta oportunidad para pedirle a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieran provocarse y que actúe de acuerdo con las circunstancias.

Cada uno de nosotros debe ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea, y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido y que tendrán que comprender.

Compañeros, esta concentración popular me da el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana.

Por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta plaza.

Llevaré grabado en mi retina este maravilloso espectáculo, en que el pueblo trabajador de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito.

Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestro deseo de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas, que más que mías son del pueblo argentino, las defenderemos hasta el último aliento.

Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Les agradezco profundamente el que se hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino."