USA exige una desnuclearización completa y verificable, Corea del Norte quiere un proceso gradual

Aún es pronto para vaticinar el resultado de esta cumbre, pero las primeras declaraciones de ambos líderes abren la puerta a la esperanza: "Vamos a tener una gran conversación y creo que un éxito tremendo", aseguró Donald Trump ya sentado a la izquierda de Kim Jong Un, al comienzo de su reunión de 45 minutos a solas.

La respuesta del líder norcoreano hizo referencia a las piedras en el camino de esta cumbre: “No ha sido fácil llegar hasta aquí. Las viejas malas prácticas y los prejuicios han tapado nuestros ojos y oídos y han obstaculizado nuestro camino, pero hemos logrado superar todo eso para llegar hasta aquí”, comentó Kim en coreano.

Los dos mandatarios han iniciado la reunión frente a frente. Solo acompañados por sus respectivos intérpretes.

Sobre la mesa, el tema principal es el proceso de desnuclearización de Corea del Norte, aunque también está previsto que aborden la posible firma de acuerdo de paz que ponga fin, oficialmente, a la guerra de Corea (1950-1953), en la que murieron entre 2,5 y 3,5 millones de personas y concluyó con un alto el fuego.

Es un asunto que las autoridades norcoreanas consideran importante, así como el de la normalización de las relaciones diplomáticas.

Ambas delegaciones mantienen una desconfianza mutua histórica que les lleva a tener unas posturas aún alejadas entre sí en lo que se refiere al propio concepto de desnuclearización, así como el método y el calendario de este proceso.

USA exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Corea del Norte, en cambio, quiere un proceso gradual, acompañado de un levantamiento progresivo de las sanciones económicas. Una demanda que Washington rechaza de plano, aunque se ha comprometido a garantizar la demanda de seguridad para la permanencia del régimen que reclama Pyongyang.

El resultado será escrutado por Japón y Corea del Sur, preocupados por el desmantelamiento del arsenal nuclear del régimen de Pyongyang.

Pero también por China y Rusia, con cuyas fronteras limita Corea del Norte.

Ambos líderes dialogaron en solitario durante 48 minutos para después dar paso a discusiones junto a sus asesores hasta la hora del almuerzo, en torno a las 11:30 AM. Trump dijo a los periodistas que el encuentro a solas había ido "muy, muy bien". Mientras que Kim no respondió a la pregunta de si está dispuesto a deshacerse de sus armas nucleares.

Acompañan a Trump, entre otros, su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton; su secretario de Estado, Mike Pompeo, y su jefe de Gabinete, John Kelly. Junto al líder coreano se encuentran su hermana, Kim Yo-jong; su hombre de confianza, Kim Yong-chol; el jefe de Gabinete, Kim Chang-son; y el jefe de la delegación que se reunió en Panmunjom con representantes estadounidenses, Choe Son-hui.

No se descarta que Kim y Trump alcancen un acuerdo marco sobre un mecanismo de desnuclearización complejo y prolongado y dejen para los expertos las negociaciones de los detalles.

"Después de las numerosas crisis que ha habido en los últimos años, sobre todo desde 2013, el mero hecho de que ambos se sienten en la misma mesa para dialogar es algo histórico, suficiente para llamarlo un éxito", analizó en un coloquio de expertos Kim Joonhyung, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Global Handong de Corea. A su juicio, "la desnuclearización es un agujero negro que lo absorbe todo, pero estamos ante algo mucho mayor: un proceso de paz".

Coincidió con él, John Delury, profesor de la Universidad de Yonsei, quien cree que "la desnuclearización es clave, pero lo más importante es que haya un cambio en las relaciones entre USA y Corea del Norte". Para este experto, "lo más interesante será ver el lenguaje del comunicado final, su espíritu y lo que estén dispuestos a revelar a su público".

Si la conversación con Trump desactiva la rivalidad con la superpotencia estadounidense, Pyongyang parece dispuesta a insistir en su renovada proximidad con Seúl.

La agencia oficial KCNA volvió a recordar en uno de sus artículos que la anterior cumbre ocurrió en la Zona Desmilitarizada entre los mandatarios de ambas naciones abre "un nuevo capítulo en la concordia y la unidad nacional, de paz y prosperidad".

Ante un fondo de banderas estadounidenses y norcoreanas, en el patio del hotel Capella en la isla de Ventosa -un antiguo comedor de oficiales de la época colonial reconvertido en albergue de lujo-, los dos líderes mostraron un semblante distendido, ajustándose estrictamente al guion.

La escena estuvo cuidadosamente coreografiada. Kim y Trump llegaron al mismo tiempo al punto de encuentro, en extremos opuestos del estrado, y avanzaron a la vez hacia el punto central, desde donde se saludaron.

La cumbre no tuvo el simbolismo de la reunión intercoreana de Panmunjom en abril, cuando Kim tomó de la mano al presidente surcoreano, Moon Jae-in, para cruzar juntos la línea de demarcación. Pero la emoción estaba presente.

"Me siento muy bien", dijo Trump al comienzo de su conversación. "Vamos a tener un gran diálogo y creo, un tremendo éxito, será tremendamente exitoso y es mi honor; tendremos una relación magnífica, no me cabe duda".

"Los viejos prejuicios y prácticas actuaron como obstáculos en nuestro camino, pero los hemos superado y aquí estamos hoy", ha contestado Kim. "Efectivamente", le replicó el inquilino de la Casa Blanca.

A su reunión a solas le siguió una conversación en la que se incorporaron las respectivas comitivas, y un almuerzo de trabajo.