Empezó la tarea fina por el Presupuesto 2019, bajo amenaza de repetir el 2018

Luego de haber sellado el acuerdo con el FMI, el Gobierno empezó la tarea fina de encolumnar a los gobernadores más dialoguistas detrás del proyecto de Presupuesto 2019 en el que se contemplarán importantes recortes.

El presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa Rosada una reunión con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, mientras que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo hizo con los mandatarios de Neuquén, Omar Gutiérrez; Tierra del Fuego, Roxana Bertone; Mendoza, Alfredo Cornejo, y Formosa, Gildo Insfrán, para repasar temas de gestión tras el acuerdo.

Además de hablar sobre el Presupuesto, repasaron temas de gestión y diálogo. "Es una tarea de todos demostrar que estamos a la altura de un país que quiere cambiar; de un país que quiere crecer. Y cuando hablo de todos, incluyo especialmente a la dirigencia política", sostuvo Macri desde el CCK, donde encabezó una actividad contra el narcotráfico.

Según citó 'Télam', la reunión de Macri y Frigerio con Schiaretti, así como los contactos con otros peronistas autoproclamados dialoguistas, como el salteño Juan Manuel Urtubey (de visita en Bolivia para una reunión con el presidente Evo Morales) y el tucumano Juan Manzur, tuvo como tema la confección del próximo Presupuesto.

"La reunión fue en buenos términos. Empezamos a discutir algunas cuestiones del acuerdo, pero sobre la mesa van a estar todos los temas que impulsen el desarrollo y sostengan el crecimiento económico. No es sólo una discusión fiscal", aseguraron voceros del Ministerio de Interior. Schiaretti se fue sin hablar con la prensa.

Según publicó el diario 'Clarín', el cordobés le planteó que para bajar el déficit será necesario poner en "igualdad de condiciones" a todos los distritos y pidió tres medidas:

- el traspaso de AySA, Edenor y Edesur a la Ciudad y provincia de Buenos Aires;

- equilibrar los subsidios al transporte en el área metropolitana, unos $40 mil millones más que las provincias; y

- que la Ciudad se haga cargo de los gastos de funcionamiento de la Justicia nacional con asiento en la Capital.

Según el diario cordobés 'La Voz', hubo también una cuarta propuesta que apunta a evitar superposiciones entre Nación, provincias y municipios en la prestación de servicios o la realización de obras. En este tema, Schiaretti apuntó a los envíos directos de la Nación a los municipios para la construcción de obras que son de responsabilidad municipal.

"Coincidieron en dos puntos principales: que es necesaria la reducción del déficit fiscal y que la herramienta para lograrlo es el presupuesto", indicaron fuentes de la Gobernación al sitio provincial.

También mencionaron que Schiaretti fue reiterativo al pedirle a Macri que el ajuste sea equitativo entre la Nación y todas las provincias.

"Hay buena predisposición de parte de los gobernadores, no nos encontramos con una pared”, marcaron en la Casa Rosada sobre el acuerdo con el FMI y el camino que arrancó de negociación, recortes del gasto y restricciones a la obra pública el año próximo.

"Vamos a seguir con las bilaterales", avisan, uno de los puntos con tensión: los mandatarios peronistas buscan reactivar la "liga de gobernadores" para negociar en conjunto. "La realidad de cada uno es muy dispar", ya se atajan en Balcarce 50.

Según 'Diario Alfil', la liga se reactivará porque quienes la componen están convencidos que funcionando en bloque lograrán mayores beneficios para sus provincias y traen a colación la experiencia con el Pacto Fiscal.

Por eso, después de ser recibido por el Presidente, Schiaretti cumplirá en Córdoba con una ronda de encuentros prevista con distintos gobernadores. Si bien será en el marco de una agenda institucional se prevé reuniones de alto contenido político, afirma el sitio mencionado.

El raid arranca hoy con el jefe provincial de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, a quien el cordobés recibirá en el Centro Cívico para la firma de un acuerdo de cooperación para promover el trabajo mancomunado e impulsar acciones conjuntas para el desarrollo económico y social, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología.

A media mañana mantendrán un encuentro a solas donde se descuenta que, entre otros puntos, abordarán el futuro del peronismo nacional. Saá fue uno de los presentes en el Congreso del PJ nacional que reunió a PJ afín al kirchnerismo el fin de semana, donde se revalidó el liderazgo de José Luis Gioja como conductor.

En tanto que el miércoles, el anfitrión cordobés recibirá a sus pares de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en el marco de una actividad de la Región Centro. Vale recordar que hace unos días, los tres mandatarios viajaron juntos a Tailandia en una misión comercial.

Más allá de las gestiones encomendadas o no al cordobés, desde el Gobierno nacional seguirán con las reuniones que ayer amplió Frigerio, al recibir también al neuquino Gutiérrez para analizar el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, repasar la evolución de las inversiones privadas en la provincia, el desarrollo de la matriz económica, productiva e industrial y analizar el plan de obras públicas e infraestructura que se lleva adelante con financiamiento del Gobierno Nacional.

Luego, Frigerio y la fueguina Bertone conversaron sobre el avance de las obras de urbanización y las obras de infraestructura en la provincia austral que permitirán que sea la primera en contar con el 100% de cobertura en agua potable, según informó luego la cartera nacional.

Por último fue el turno del gobernador Insfrán, con quién se avanzó sobre el seguimiento de las obras del Plan Nacional de Agua y el Plan Nacional de Vivienda en la provincia, y el del mendocino Cornejo, quien además estuvo, como titular de la UCR, en la reunión de Coordinación encabezada por Macri, para luego compartir un almuerzo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De todas maneras, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, armó otra ronda con economistas, esta vez con siete colegas de bancos nacionales e internacionales, y según contó uno de ellos, que pidió no ser mencionado, al diario 'El Cronista', Dujovne afirmó que "el acuerdo (con el FMI) es exigente pero que es la continuidad de lo que estaban haciendo. Y que no se necesita aprobación legislativa particular para llegar a las metas. Fueron conscientes en no generar estrés sobre la política".

"El escenario base es conseguir el presupuesto de 2019. Pero si no lo tienen, se van a manejar con el presupuesto de este año, que les da una flexibilidad más grande. Pero lo que les gustaría es tener el presupuesto aprobado", agregó.

La ley argentina permite extender la ley de presupuesto de este año para el próximo, pero significaría aplicar techos presupuestarios más exigentes.

"Los vi como confiados en el poder de negociación, aunque resaltaban que no tienen la mayoría en las cámaras. Es cierto que a las provincias no les conviene el desorden fiscal. Y si no hay presupuesto, el ajuste se hará igual, porque tienen los techos de las partidas del año pasado, y será más restrictivo el gasto", coincidió otro de los presentes.

El acuerdo con el FMI incluye reducir en 0,2% y 0,3% del PBI las transferencias a provincias este año y el que viene, lo que se podría usar en la negociación con los gobernadores. Los funcionarios dijeron que prevén una negociación bilateral por las transferencias discrecionales, pero no de la envergadura del pacto fiscal. "Van a ir manejando las partidas discrecionales según el apoyo que obtengan para el presupuesto", entendió el economista.