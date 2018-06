Hace 4 años se inauguraba Brasil 2014 y Argentina lograba el subcampeonato

El jueves 12 de junio de 2014, la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 se inauguraba en el estadio Corinthians Arena de San Pablo. La apertura de la ceremonia duró nada más que veinticinco minutos en el que hubo mucho colorido y más de 600 bailarines en el campo de juego, primero se realizó un homenaje a la fauna y flora brasileña. Luego también se rememoró a los primeros pobladores de Brasil. El atractivo principal fue una bola con mil fotogramas que estaba exactamente en la mitad de la cancha. Hacia la mitad de la ceremonia se abrió y desde ella salieron los protagonistas para cantar la canción de la copa. Al ritmo de We Are One (Ole Ola), Pitbull, Jennifer López y la brasileña Claudia Leitte entonaron la canción, acompañados por el colectivo brasileño de tambores Olodum. Más allá de este detalle, la Selección Argentina dirigida por Alejandro Sabella clasificaba a una final mundial después de 24 años y lograba el subcampeonato tras caer 1-0 frente a Alemania en tiempo suplementario. De ahí, Argentina y Alemania se transformó en una de las finales más repetidas de la historia de los mundiales.

Por Urgente 24 Martes 12 de junio de 2018 13:00 hs Compartí esta nota Imprimir