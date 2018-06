Del Pro a La Cámpora: El aborto cerró la grieta en la juventud política

En un hecho casi insólito, diferentes agrupaciones políticas juveniles se pusieron de acuerdo y firmaron un petitorio para reclamar por la despenalización del aborto. Entre los firmantes se encuentran integrantes de Franja Morada, Libres del Sur, Juventud Pro Nacional, Juventud Radical Nacional y el FPV - PJ, entre otros, que enmarcan el tema dentro de una cuestión de salud pública.



"Los jóvenes representantes de diversas fuerzas políticas, estudiantiles y sindicales, nos encontramos, con la finalidad de peticionar a las y los Diputados Nacionales, que acompañen con su voto la iniciativa de la "Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito", comienza el petitorio.



Y agrega: "Argentina está atravesando una discusión histórica, donde ustedes tienen la responsabilidad política de ponerle fin al aborto clandestino y reconocer a la interrupción voluntaria del embarazo como un Derecho Humano, enmarcado dentro de los Derechos Sexuales y Reproductivos".



"Esta problemática golpea fuertemente a las mujeres y sobre todo a las mas jóvenes. Las cifras nos demuestran cómo el embarazo no planificado, se termina interponiendo ante el proyecto de vida de las adolescentes por la falta de planificación familiar", reza otra parte del texto en conjunto.



"Cuando una joven se expone al aborto clandestino, por su edad y por sus recursos, lo hace en condiciones de suma vulnerabilidad. Ante esta realidad, y como representantes de los diversos colectivos juveniles, les pedimos que acompañen este proyecto que pone el norte en la ampliación derechos", establece. Y concluye: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

Que se escuche fuerte



La enorme mayoría de las fuerzas políticas juveniles apoyan la salud pública y piden #AbortoalegalYa



La enorme juventud argentina está fuerte, unida y comprometida pic.twitter.com/kOnbSiQjCJ — Josefina Mendoza (@JosefaMendo) 12 de junio de 2018