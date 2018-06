3 momentos imperdibles que todo el mundo ignoró del encuentro entre Trump y Kim

Tras una gran expectativa, dejando atrás meses de amenazas e insultos, finalmente el martes 12/6 tuvo lugar el histórico encuentro entre los líderes estadounidense, Donald Trump, y norcoreano, Kim Jong-un, en Singapur. La reunión cumbre terminó con la firma de un acuerdo en el que Pyongyang se comprometió a la desnuclearización a cambio de que Washington garantice su seguridad. Proliferan análisis en los medios anglosajones sobre lo que dejó el encuentro, muchos de ellos arrojando que Trump sacó demasiado poco del acuerdo. Sin embargo, hay un análisis clave que pocos hacen que tiene que ver con lo más espontáneo de lo que sucedió entre ambos líderes: los momentos incómodos, las sonrisas tensas, el lenguaje corporal.

Según el South China Morning Post, el lenguaje corporal de ambos líderes fue una muestra compleja de poder, cortesía y choque de culturas.

Expertos consultados por el diario arrojan que ambos líderes intentaron mostrarse dominantes. Por momentos, Kim parecía más neutral o incluso incómodo, mientras Trump parecía estar más cómodo y en control de la situación.

Sin embargo, apuntan, son las diferencias culturales las que explican la falta de contacto visual y sonrisas del líder, explican los expertos.

Recordemos que no hace mucho, USA y Corea del Norte estaban coqueteando con la guerra nuclear, y que ambos líderes intercambiaron insultos como "pequeño hombre cohete" y "viejo loco".

1. La reacción de Kim a un chiste de Trump

Uno de los momentos extraños sucedió cuando ambos líderes entraron al comedor. Trump dijo a los periodistas gráficos presentes. "¿Están tomando buenas fotos? Para que nos veamos bien, guapos, delgados y perfectos?" Esta fue la reacción de Kim:

Kim's reaction to Donald Trump's joke is the best thing you will see all day today. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/oLjVYIUApk