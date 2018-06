Importancia del blanqueo laboral y la lucha contra la evasión a la seguridad social

Un enfoque positivo del proyecto presentado por el senador nacional Federico Pinedo (CABA/PRO-Cambiemos): "No solo beneficia al sistema previsional argentino, generando más empleo registrado, sino que, también auxilia a los pequeños emprendedores y al sector pasivo de la sociedad." Urgente24 considera que no basta con eximir el pago de multas porque eso es sólo resolver el stock pero no el flujo: los aportes patronales son elevadísimos en la economía argentina. Y hasta ahoras las bajas prometidas son futuras y cosméticas, lo que llevará a una situación similar a la del blanqueo impositivo: muchos ingresaron pero prefirieron dejar su dinero en el extranjero. De todos modos, el debate es muy útil, aquí va el texto prometido:

Por JUAN PABLO CHIESA
Abogado (UBA). Especialista en el Derecho del Trabajo. Asesor Laboral. Autor de "Los Principios de la Empresa y los Sueldos"
@chiesa_juan
Martes 12 de junio de 2018