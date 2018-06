Jaitt encendió el ventilador: Teléfono para Liberman, Rial y Mirtha Legrand

Natacha Jaitt está acostumbrada a levantar polémica con sus delicadas denuncias, que han hecho temblar a más de uno del mundo del espectáculo. Ahora, la conductora volvió a encender el ventilador y salpicó al periodista deportivo Martín Liberman, además de seguir su pelea con Jorge Rial, y por último, alertó a Mirtha Legrand, a quien le aseguró que tendrá que ir a declarar a la justicia.

Por ejemplo, con Jorge Rial el conflicto estalló luego de que Morenasu (su hija) atacara a su papá a través de redes sociales y él le respondiera. A este escándalo se sumó Natacha Jaitt, que la semana pasada filtró un audio del conductor de intrusos atacando a su hija Morena: "Yo me rompí el oj... toda la vida por vos, porque la p.. de tu madre te dejó, a vos y a ella. Yo tuve que salir a poner la jeta".

Pero ahora sus denuncia son más graves y escribió: "Teléfono, Jorge Rial, vos, que encubriste el abuso de tu hija por tu chofer personal". Acto seguido, arremetió en otro mensaje: " Vos nunca trabajaste, Jorge Rial, sólo te levantaste temprano para sacarle guita a la intimidad de la gente. Entonces, no le enseñaste a tu hija la educación del trabajo real de ganarse el pan dignamente con sacrificio. Jamás podés exigir que sepa manejarse en algo que desconoce, corta".

Importante leer esto, más xq es producto de chicas abusadas, teléfono @rialjorge vos, que encubriste el abuso de tu hija por tu chofer personal. https://t.co/BdEGEpChoi — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Vos nunca trabajaste @rialjorge sólo te levantaste temprano para sacarle guita a la intimidad de la gente, entonces, no le enseñaste a tu hija la educación del trabajo REAL de ganarse el pan dignamente c/sacrificio. Jamás podés exigir q sepa manejarse en algo q desconoce, corta. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Atención Córdoba y @loly_anto ... Así que vos le cagaste la cabeza a More x llevarla a Córdoba? “ porque nadie levanta lo de Rocio con Agustina ( Kampfer) pero a vos si. (X More) ahhh por eso la cautelar a More? Ah y HUEVOS, se dice con “S” periodistaaaa @rialjorge pic.twitter.com/AESwK6z0yK — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Sabían que @rialjorge le metió una cautelar a su hija @moorerial para PROHIBIRLE hablar de él? Si. El padre fantasma. Cuanto miedo tiene NoCierto? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Al no obtener respuesta del conductor, la mediática redobló la apuesta y publicó audios donde Rial ataca directamente a Loly Antoniale, su ex novia: "Me rompe los huevos, no me gusta. Mariana fue la que te llevó a Córdoba y para mi ella te cagó la cabeza, no se lo voy a perdonar nunca en la vida", expresó furioso Rial en uno de los audios.

A su vez, en ese mismo audio, el conductor dijo: "No te hagas la víctima, con eso de que siempre me la agarro con vos. Yo no vi nada de Rocío con Agustina, porque nadie lo levanta. Lo tuyo lo levantan todos y me rompe las pelotas ver estas cosas a mi, estoy cansado ya de esto". Finalmente el conductor estalló: "No puede ser que ustedes sigan pendiente de mis ex's".

No conforme con publicar los audios, Jaitt escribió: "Atención Córdoba y Loly Antoniale... ¿Así que vos le cagaste la cabeza a More por llevarla a Córdoba? ¿Por qué nadie levanta lo de Roció con Agustina Kampfer pero lo de More si? Ahhh... ¿Por eso la cautelar a More? Ah y huevos, se dice con S, periodista".

Pero esto no fue todo, después de hablar sobre Rial, la mediáca Jaitt fue por el periodista deportivo Martín Liberman, a quien acusó de abusador.

Hablando de tapaderas, BURLANDA quiso callar a la victima de @libermanmartin en ABUSO DE PODER x su casting mentiroso de @FOXSportsArg y mira que mal le salió, lo tire YO. Su más odiada víctima. Ahí lo tienen al pelotudo. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Después de esa denuncia, Jaitt no paró y siguió escribiendo tuits, esta vez contra la número uno de la televisión argentina, Mirtha Legrand. La vedette señaló en su cuenta de Twitter que La Chiqui "será citada" para demostrar que no es verdad nada de lo que ella dijo en su envío sobre los abusos de menores.

"Yo que usted me clavó la pastilla de la eutanasia. Saludos", lanzó filosa. Y añadió: "Aunque ud insista que yo mentí en su mesa, mire su programa de esa noche y escuché como hasta el hjdpta de Grabia me dio la razón, pero algo peor, YO ESTARÍA PRESA. Y no . Al contrario está judicializado ya. TOME LA PASTILLA PARA EL JUICIO".

Dijo eso La Sra. De las tapaderas a pedófilos? Que alguien le recuerde q está citada a declarar . Ah y q ella NO tuvo ni tiene acceso a la causa y menos a los detalles . Q se tome la pastilla y raje de la TV. #Encubridora a lo mejor la Sra. Podría ser una culpable más, ojo. https://t.co/0FiiFxT0Y4 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

En vez de LOS SIMULADORES, hay que hacer la serie LOS ENCUBRIDORES. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Sra @mirthalegrand , aunque ud insista que yo mentí en su mesa, mire su programa de ésa noche y escuché como hasta el hjdpta de Grabia me dio la razón, pero algo peor, YO ESTARÍA PRESA. Y no . Al contrario está judicializado ya. TOME LA PASTILLA PARA EL JUICIO . #ApagónDeMedios — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Luego le pidió a la diva de El Trece que tenga memoria y adjuntó los tuits de su nieto, Nacho Viale, promocionando su participación en la mesa para hablar del abuso de menores en Independiente. "Llamen a los bomberos, va a salir fuego de esta mesaza" había posteado el productor de Mirtha mientras Natacha estaba al aire.

Minutos antes la explosiva tuitera había citado un mensaje de un internauta en el que advertía que la conductora dijo en su ciclo que nada de lo que se dijo en la mesa donde estuvo Natacha era verdad.

Furiosa, la ex amante de Diego Latorre comenzó a lanzar munición gruesa contra la diva de los almuerzos, a la que tildó de "encubridora".

El sábado a la noche Mirtha se refirió a las críticas que recibe desde América luego de que Jaitt involucrara a Alejandro Fantino y la directora de contenidos Liliana Parodi en el escándalo del abuso de menores.

"Cómo te dan en América", le dijo De Brito, quien estuvo como invitado el sábado en la mesa dominguera. "Me dan mucho, sí. Injustamente. Lo hablé el otro día con la Parodi, le dije 'paren un poco la mano'. Yo nunca he hablado mal de América. Al contrario, no tengo más que palabras de amor".