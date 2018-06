Contra la libertad de expresión: campaña de difamación a periodistas

En el texto polémico del que tanto se habla en Pilar, se hace referencia a varios periodistas: Sebastián Seco, director del diario Pilar de Todos; Oscar Cervera, de otro cotidiano, Pilar Político; Diego Schejtman y Sergio Abrate, ambos del Diario Regional de Pilar.

La denuncia, que habría sido redactada y difundida por un funcionario de la intendencia de Nicolás Ducoté (Cambiemos), acusa a los periodistas de ser "títeres" del concejal Federico de Achaval (Justicialismo). Principalmente, se los acusa de "montar un show para instalar que en Pilar existe inseguridad y sembrar el caos entre la gente", operando para "políticos y empresas multinacionales". Además, se los acusa de publicar en los medios hechos de inseguridad antes de que la policía tenga la denuncia.

Junto con el texto, se adjuntan dos noticias que hacen referencia a hechos de inseguridad en Pilar y una que habla de la interrupción del Tren Belgrano Norte. Curiosamente, solo la última de ellas fue publicada en un diario de ese municipio, ya que las dos primeras corresponden a medios de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia, que trata los pedidos para que haya más colectivos ante la interrupción del servicio ferroviario, fue publicada el 5 de junio y pertenece al medio digital Pilar de Todos.

Frente a la difusión de las acusaciones, los periodistas respondieron. Seco sostuvo que nunca en su vida había visto "este nivel de agresión", que se trata de un mensaje mafioso que busca la autocensura.

Por otro lado, Schejtman dijo que tuvo una conversación con el intendente Ducoté dos horas antes de que el texto se viralizara. Según el periodista, Ducoté se comprometió a "investigar hasta donde él pudiera"; y agregó el alcalde: "Dudo que esto venga de adentro del gobierno porque el primer perjudicado soy yo". Además, como respuesta a las acusaciones, Schejtman aclaró que algunos medios tienen la información de los hechos antes que la policía local -acusación del texto repudiado- sencillamente porque "nos roban a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos".

Sergio Abrate también respondió. El periodista sostuvo que "la campaña fue instrumentada desde el interior del gobierno y es obra del Secretario de Gobierno de Pilar, Carlos Arena". Además, menciona otras "operaciones" de parte del gobierno de Cambiemos en Pilar, como "pinchaduras de teléfonos" y aprietes. Principalmete, Abrate pone en cuestionamiento la figura del Secretario de Gobierno: "Carlos Arena es el gran error del gobierno de Ducoté".

Dejo acá mi total e incondicional apoyo a los periodistas de Pilar, que fueron difamados en mensajes viralizados. Los conozo, los respeto y quiero decirles que me da mucha bronca todo esto. No lo merecen, no lo merecemos. @dschejtman @SebastianSeco @serabrate Oscar Cervera.