Demandan a Pampa y Petrobras por US$ 3.650 millones

El abogado Osvaldo Prato, apoderado de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, presentó una demanda, acogiéndose al beneficio de litigar sin gastos, contra Petróleo Brasileiro SA, Pampa Energía, Petrolera Pampa y el directorio de Pampa Energía, que comanda Marcelo Mindlin, por el confuso incidente, ya denunciado en Urgente24, de la venta de activos de Petrobras Argentina a Pampa, en la oscura noche del golpe de Estado 'blando' contra Dilma Rousseff; que incluyó una cuestionada venta de activos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) también a Pampa.

La demanda considera que los denunciados provocaron una caída del valor de la acción de Petrobras Argentina, lesionaron los intereses de los accionistas argentinos, tanto profesionales como no profesionales, falsearon un acuerdo de confidencialidad “Due Dilligencie” entre las partes en una maniobra muy grave, engañaron a la Justicia, cometieron un fraude, desconocieron los reclamos de los inversores, y provocaron un vaciamiento de los bienes locales de la empresa del Estado brasilero con el objetivo doloso de trasvasamiento societario.

Montos indemnizatorios:

> Daño emergente básico por pérdida de valor de acciones (a partir de septiembre 2014): US$ 365 millones (con el ajuste en más o en menos que indique la pericia económica);

> Multa art. 132 inc. b, Ley Nº 26.831, US$ 1.825 millones (resultante de multiplicar por 5 el daño básico);

> Daño punitivo (triple de daño básico): US$ 1.095 millones;

> Daño No Patrimonial (ex Moral): US$ 365 millones;

> Multa por temeridad y malicia, según lo establezca el Tribunal en función de la conducta que desplieguen los accionados al contestar demanda.

Del documento de más de 100 páginas, aquí se extraen algunas imágenes que ayudan a comprender aspectos de la demanda millonaria: