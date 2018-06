Todo listo: 15 indecisos tendrán que definir si se aprueba o no el aborto legal

Este miércoles 13/06 será una fecha histórica para la Argentina, y es que después de varios meses de idas y vueltas, discusiones y enfrentamientos, mañana finalmente se definirá si se hace ley o no la práctica abortista en el país. El debate será bastante cerrado, hasta ahora, y según conteos previos, la discusión está sólo con cinco votos de diferencia, predominando el "en contra" sobre el "a favor". Indudablemente serán los diputados indecisos los que tendrán la responsabilidad de definir el proyecto sobre el aborto legal, seguro y gratuito. En total son 15 los que todavía no definieron o no dieron a conocer su postura: 6 son diputados de Cambiemos, 5 son del bloque Argentina Federal, 2 del Frente Renovador, 2 del Frente para la Victoria y otros dos de los partidos Frente Cívico por Santiago y Elige Catamarca.

