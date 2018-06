Golpe a España a 2 días de su debut: Echaron al DT por firmar con el Real

Un escándalo de alcances insospechados en la Selección de España: la federación española de fútbol echó hoy (13/6) al DT Julen Lopetegui por arreglar ayer (12/6) su pase al Real Madrid a pesar de haber firmado contrato con el seleccionado mayor hasta 2020.

A sólo 24 horas del acuerdo al que arribó Lopetegui con el Real, que deshacía el contrato firmado hace sólo tres semanas con la Selección, el titular de la federación de fútbol española Luis Rubiales anunció en una conferencia de prensa en Krasnodar, la separación del DT a pesar de que en dos días será el debut mundialista contra Portugal.

Ahora Albert Celades, el técnico de la Sub 21, sería el reemplazante de Lopetegui.

"Nos hemos visto obligados a prescindir de los servicios del seleccionador nacional. La negociación de Lopetegui tuvo lugar sin ningún aviso previo a la Real Federación, apenas cinco minutos antes de la nota de prensa. Hay valores que respetar. No me siento traicionado, pero las formas son importantes", anunció Rubiales, quien en las próximas horas confirmará al sustituto.

"Parece un momento de debilidad, pero estoy seguro que esto nos hará más fuerte", añadió el presidente de la federación en referencia al inminente debut en el Mundial ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, donde le bajaron el tono al despido del DT español.

"Ellos están enfocados y son temas que no nos corresponden tocar. En Portugal tenemos que seguir trabajando duro y concentrarnos en nuestro trabajo. ¿Si Cristiano nos dijo algo? No, la selección portuguesa no comenta estas cosas, Cristiano no tiene por qué hablarnos de algo así", dijo por su parte el jugador portugués Bernardo Silva.