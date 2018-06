74% dice "no" a las penas por abortar y 62% "sí" al proyecto

Un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a través del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES), reflejó, tal como ocurre por esta horas en el Congreso, que el proyecto de ley que se votará no termina de conformar a la gran mayoría de la población sino a sólo el 60%, en promedio. Una pregunta que se desprende frente a la magnitud mediática que se vio en las últimas horas y este tipo de encuestas: ¿está interesada el común de la sociedad en esta discusión particular? Daría la sensación que en medio de la polémica por la postura de la iglesia católica y las divisiones internas en los diferentes bloques, el ciudadano de a pie no ve este tratamiento como algo prioritario para su día a día.

Se trata de una encuesta telefónica de opinión pública a nivel nacional, con una muestra de 1204 casos, con un margen de error del +/- 2,82%:

> Más del 60% está de acuerdo con la aprobación de una ley que despenalice y legalice el aborto, modificando el estatuto legal vigente desde el año 1921. Si bien esta opinión es mayoritaria en toda la sociedad argentina, la aprobación de la ley concita mayores niveles de adhesión entre los grupos más jóvenes llegando casi al 70% de las personas de entre 25 a 39 años.

> Este alto nivel de aprobación al proyecto de ley es consistente con el porcentaje de reconocimiento del derecho de una mujer a interrumpir su embarazo: seis de cada diez personas encuestadas afirman que una mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo.

> Sin embargo, hay algunas diferencias significativas según edad. El mayor porcentaje de desacuerdo se encuentra entre los mayores de 60 años, pero incluso en este grupo de edad más de la mitad reconoce este derecho de las mujeres. En contraste, el mayor apoyo se expresa en el estrato de 25 a 39 años.

> También se indagó por las consecuencias legales de la normativa vigente, preguntando si cree que una mujer debe ir presa por abortar. La negativa fue contundente: tres de cada cuatro personas encuestadas rechazaron que una mujer deba ir presa por interrumpir su embarazo.

Dictamen del proyecto para legalizar el aborto

Recordemos que, respecto a las penas, punto clave en el proyecto, el título II nuclea la modificación del Código Penal:

TÍTULO II

Modificación del Código Penal.

ARTÍCULO 16- Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 85.

- El que causare un aborto será reprimido: 1) con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena; 2) con prisión de tres (3) meses a un (1) año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código”.



ARTÍCULO 17- Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:



“Artículo 85 bis.

Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.”



ARTÍCULO 18- Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 86.

- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente; b) si estuviera en riesgo la vida o de la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; c) si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto"



ARTÍCULO 19- Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 88.- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso".