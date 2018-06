¿CFK pisó el palito?: Instituto Patria se solidarizó con "La boluda de la banana"

Siguen los cruces entre el PRO y los K por el escrache que sufrió el jefe de Gabinete Marcos Peña en New York al salir del Council of the Americas.

Aquel miércoles 6/06, la militante kirchnerista Flavia D'Amico que vive en Connecticut se acercó para entregarle al jefe de ministros una banana por ser "el gorila del año".

#LaBoludaDeLaBanana: Trolls se vengan en Twitter tras escrache a Peña

"Hice dos horas de viaje para ver a Marcos Peña para que, al menos, me escuche a mí, ya que no lo hace con los que llenan las plazas y la están pasando muy mal.

No se la esperaba. Se quedó helado; se quedó congelado", detalló D'Amico al aire de AM 530 Somos Radio.

"Siento indignación porque, después de todo lo que vivimos, están aceptando todas estas cosas. Nos están enterrando con deuda y más deuda", agregó en relación a la paciente reacción de la sociedad argentina tras el inicio de las negociaciones de la Argentina para recibir asistencia del Fondo Monetario Internacional.

Consultada sobre el hashtag #LaBoludaDeLaBanana que se convirtió en TT gracias al accionar de los trolls, confirmó que recibió amenazas: "Sí, sufrimos dos amenazas de muerte" que están judicializándose e "incluso hay una denuncia internacional en el FBI".

"Me parece que es un acto de desesperación por medio del gobierno y de los trolls. Se les está escapando la clase media; está alzando su voz, que es lo que no quieren. Ellos no quieren que hablemos los que podemos, los que estamos bien y los que viajamos porque se les va a derrumbar el mito", analizó.

En tanto, el Instituto Patria lanzó un comunicado el pasado martes 12/06 para solidarizarse con ella y su familia:

Nos solidarizamos con Flavia D'Amico, tras los ataques recibidos por trolls del Gobierno

Flavia D'Amico tomó notoriedad esta semana por haberle entregado una banana al Jefe de Gabinete Marcos Peña en una visita a la salida de una de sus exposiciones que realizó en Estados Unidos para convencer a inversores de que en Argentina está todo bien.

A raíz de su escrache a Marcos Peña, Flavia se convirtió en objeto de ataques de trolls del gobierno y también de amenazas a su familia.

En una de estas amenazas, Pablo Sergio Agüero, que se presenta como militante catamarqueño del PRO, le habla de una de las fotos que ella tiene en su muro de la red social con su hija: “5 años tiene, ¿no? Juju… Seguí jetoneando conchuda… Después vas a llorar cuando desaparezca”. La otra proviene del usuario “Quién da mas Zárate”: “Estás muerta y tus hijos”.

Desde el Instituto PATRIA nos solidarizamos con Flavia, su familia, y con todos los ciudadanos víctimas de amenazas y violencias por expresar posturas contrarias al Gobierno Nacional, particularmente cuando esos ataques son realizados por sectores financiados con fondos públicos de parte del Estado.