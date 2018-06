Video: Este diputado pidió “un cementerio para los fetos” si se legaliza el aborto

El debate para legalizar o no el aborto en la Argentina ha avivado la grieta entre los que están a favor o en contra. Este miércoles 13/06, empezó la maratónica sesión que hasta ahora, no se sabe cómo va a terminar y que el veredicto final está en manos de los 15 diputados indecisos que aún no han dicho públicamente su postura. “No enterremos el futuro de la Argentina”, dijo un legislador que también pidió “un cementerio para los fetos si se legaliza el aborto”. Entrá a la nota y mirá el video:

