La grieta del aborto: Presiones, indecisos, la calle caldeada y nada definido

El final de este debate histórico será cabeza a cabeza, y es que hasta ahora no está nada cerrado en legalizar o no la práctica abortista en la Argentina. Hasta el momento, no se haría ley el proyecto del aborto libre, seguro y gratuito, pues los números dan como mayoría a quienes están en contra. Sin embargo, hasta ahora la diferencia es mínima, y solo 4 votos dividen el sí del no. 126 diputados en contra, 122 a favor, 1 abstención y 6 indefinidos.

Posiciones contrarias en el seno del oficialismo y la oposición marcan el arduo debate, algunos dipiutados han pedido incluso "un cementerio para los fetos si se legaliza el aborto", mientras otros han solicitado a los diputados que "no se escuden en creencias religiosas". Este proyecto, que busca despenalizar cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación, y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre, ha causado un revuelo importante, debates incansables y sobre todo, ha reavivado la grieta en el país.

Mientras dentro del Congreso los diputados debaten y argumentan su postura, afuera, en la calle, se parte en dos colores la multitud de personas que esperan la decisión histórica, que sea cual sea, seguramente generará revuelo e incluso, posibles enfrentamientos en las calles por parte de los más radicales en su postura. Del lado azul están los manifestantes que están "a favor de las dos vidas", manifestación en la que predomina gente del interior del país, mientras que del lado verde están los que apoyan la ley del aborto, de ese lado, se observan también cientos de artistas, famosos y figuras públicas que desde el inicio han hecho pública su decisión sobre la práctica abortista.

Otro punto a resaltar de esta maratónica sesión, es la de que los colores y los objetos tienen protagonismo en esta sesión. Por ejemplo, los rosarios, que muchos diputados en contra de la ley han decidido llevar consigo. Lilita Carrió portó uno de color rojo.

En ese conxtexo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, tenía en esu escritorio dos símbolos religiosos que llamaron la atención en horas de la mañana, después por la tarde, se vieron dos resaltadores, uno celeste y uno verde, uno junto al otro. Los colores representan las posturas a favor y en contra de la legalización del aborto. El presidente de la Cámara podría desempatar la votación final, y aún no reveló cómo votará. No obstante, el periodista Nelson Castro, aseguró que Monzó está "enojado" porque a su juicio "se mal interpretó" su postura sobre el debate, a raíz de la foto que se viralizó por la mañana. Esto, podría ser un indicio de que, Monzó podría votar a favor del proyecto.

El debate sobre la legalización del aborto arrancó minutos antes de las 11 y se espera la votación para el jueves a la mañana, tras una discusión de más de 20 horas. Mirá el minuto a minuto aquí: