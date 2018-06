Haciendo campaña, un intendente de Cambiemos toma distancia de Macri

El intendente Pedro Dellarossa no está conforme con la reducción de recursos que lleva adelante el gobierno nacional y que, naturalmente, afecta a las provincias y municipios de todo el país. En sus palabras: "Las obras no se han frenado gracias a la buena voluntad de las contratistas". Esta semana, el municipio recibió $ 15 millones, pero Dellarossa dice que al monto le falta la actualización por inflación y tres certificaciones sin pagar. No sería la primera vez que el intendente habla públicamente de los atrasos de la Nación.

Tomando distancia de Cambiemos, Pedro Dellarossa no hace referencias al partido al que pertenece en su campaña. No participó de las reuniones de intendentes macristas (Comupro) y es autoreferencial en las redes, no comparte fotos ni con Macri, ni con Frigerio, ni con ningún funcionario del oficialismo nacional. En cambio, se relaciona más con el gobernador justicialista Juan Schiaretti o miembros del gabinete provincial, como Carlos Massei, que también es justicialista. El año pasado, por ejemplo, tildó al gobierno nacional de "lento" y se reunió con Schiaretti para negociar obras. En su momento, dijo que "hubo provincias más beneficiadas que otras por pertenecer a otro partido político".

Marcos Juárez es uno de los municipios de nuestro país que viene aplicando el controversial voto electrónico desde el año 2010, estableciendo un ejemplo con el novedoso método que reemplazaría al tradicional. Sin embargo, ocho años después de su implementación, Dellarossa decidió volver a la boleta en papel. El intendente, al no lograr un consenso con los concejales opositores, tuvo que tomar la medida a través de un decreto. Sus motivos, según dice, son económicos. La presidenta del Consejo Deliberante defendió el argumento: “El sistema electrónico es muy caro y con el dinero que se ahorra se pueden hacer obras”.

El padre del actual intendente de Marcos Juárez fue Henry Dellarossa, un histórico mandatario del municipio cordobés. Dellarossa "padre" estuvo en el poder drante 23 años, entre 1979 y 1995. Se presentaba liderando el frente de la Unión Vecinal.

En el año 2014, Pedro Dellarossa, apoyado por el radicalismo, se convirtió en intendente de Marcos Juárez y venció al peronismo, que gobernaba previamente. Se trató del primer triunfo de la coalición Cambiemos, entonces recientemente formada por macristas, radicales y miembros de otros sectores políticos. Teniendo en cuenta el precedente que sentó la elección municipal de entonces, anticipando el triunfo macrista del 2015, lo que ocurrirá en septiembre de este año tendrá un significado especial.

Desde el partido, pareciera que la actitud es dinstinta a la del intendente Dellarossa. Las autoridades provinciales partidarias, intendentes y legisladores de Cambiemos estuvieron realizando y planifican nuevas reuniones para abordar "mecanismos y estrategias de trabajo político y territorial con perspectivas al 2019". El partido buscaría brindar apoyo a Dellarossa en vistas a su campaña a nivel municipal.