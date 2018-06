Combate en puerto clave de Yemen, Trump dice que Kim ya no es amenaza, 82% desaprueba a Temer

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el 14/6.

Fuerzas leales al Gobierno de Yemen, apoyadas por bombardeos aéreos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, clamaron haber derribado la primera línea de defensa de los rebeldes hutíes que defienden el puerto estratégico de al-Hudaydah. Según fuentes revelaron a AFP, 30 personas habían muerto por los enfrentamientos dentro del bando de los hutíes, mientras que 9 tropas progubernamentales fallecieron. El Reino Unido llamó a una reunión de emergencia de la ONU para discutir el tema al tiempo que Rusia advirtió de "consecuencias catastróficas" para todo el país por la ofensiva.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles 13/6 que Corea del Norte "ya no es una amenaza nuclear" a USA, aunque ambos lados no hayan llegado aún a un plan concreto de desarme, explica The New York Times. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que USA y Corea del Norte están cerca de un acuerdo en un rango amplio de temas, pero se enojó con periodistas cuando le preguntaron cómo se verificaría el desarme de Pyongyang, explica The Guardian.

El Presidente brasileño, Michel Temer, ya tiene un 82% de imagen negativa, arrojó un estudio de junio de la encuestadora Datafolha. Se trata del índice de impopularidad más alto que la consultora ha registrado en la historia reciente. El 82% de los encuestados dijo encontrar "malo o pésimo" al gobierno de Michel Temer, que obtuvo el 3% de aprobación. El 14% lo calificó como "regular".

micheltemer.jpg

La campeona de ajedrez india, Soumya Swaminathan, se retiró del campeonato asiático de ajedrez, una competencia internacional que tendrá lugar en Irán, aduciendo que la norma de ese país que la obliga a usar un pañuelo, viola sus derechos humanos.

La fiscalía de Los Ángeles dijo el miércoles que su equipo de crímenes sexuales estaba revisando un caso contra Sylvester Stallone. El actor "niega categóricamente" las acusaciones de condcuta sexual inapropiada. Su abogado, Martin Singer, dijo a CNN que la mujer que presentó la queda tuvo una relación consensual con su cliente en los '80.

El Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya tuvo su 1º crisis cuando, quien había nombrado como ministro de Cultura, Maxim Huerta, tuviera que renunciar tras conocerse que había defraudado al fisco, explica la agencia AFP. Sánchez lo reemplazó por José Guirao, exdirector del museo Reina Sofía.