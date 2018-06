Aborto: Para Pichetto "habrá un efecto imparable" y la ley sale en Senado

Mientras que la media sanción por la despenalización del aborto todavía es celebrada en las calles circundantes al Congreso por parte de los militantes de la legalización, en el Senado empezaron los cálculos de los votos y las especulaciones sobre el debate en una cámara que a priori es refractaria a lo votado por Diputados.

Esta mañana (14/6), tras la histórica votación en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada justicialista en el Senado que congrega a unos 24 senadores, adelantó que la iniciativa tendrá sanción definitiva: "Habrá un efecto imparable y la ley va a salir del Senado. Tengo confianza en que la ley va a salir", dijo el rionegrino al diario Clarín aunque no dijo cómo votaba su bloque.

"No habrá un debate muy largo, creo que con dos o tres semanas de tratamiento ya se podría votar", estimó el senador peronista.

La modalidad del debate y los tiempos, en verdad, los definirán las autoridades del Senado que conduce Gabriela Michetti. Se espera que haya audiencias públicas como en Diputados y la conformación de un plenario de tres comisiones, al menos, que discutirán la media sanción de la Cámara baja. Incluso se habló del mes de septiembre como fecha para la votación en el recinto.

Sin embargo, el titular del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff coincide con Pichetto en que el tratamiento en el Senado no debe ser prolongado: "Ya venimos de un debate muy fuerte y potente de Diputados, lo que no quita que haremos un plenario de comisiones, aunque en términos mas acotados. Este es un asunto que se definirá en Labor Parlamentaria entre todos los jefes de bloques. ¿Si podemos votarla antes del receso invernal? Puede ser, pero veremos".

Ambos deberán convencer a Michetti y a los jefes de las comisiones. Y a la Casa Rosada, que especuló con el inicio del mundial del fútbol para enlazar con la votación en Diputados. Con la economía complicada en el segundo semestre, podría repetirse la estrategia.

"El senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades", agregó Naidenoff, donde hay varios integrantes de la bancada que votarán en contra como Esteban Bullrich, Federico Pinedo o Silvia Elías de Pérez.

"El aborto no es una cuestión de fe sino de salud publica", completó el formoseño.

Y sobre la votación en Diputados, opinó: "fue un gran avance lo de Diputados, una discusión muy madura. El Senado también es reflexivo. Cumpliremos con las audiencias y desde lo personal acompaño la idea de que el Estado asuma su rol en materia de salud pública. Cuando las cosas se dan, el Estado debe estar presente".​

Pichetto añadió: "No se puede ir en contra de la evolución de la sociedad y de las demandas de las mujeres. Hay cambios que se están produciendo en la sociedad, el que no evolucione no entiende hacia donde vamos".

"El Senado tiene que actuar con responsabilidad, aunque puede que algunos queden atrapados en el dogma. El Estado es laico y debe legislar para todas las situaciones", sentenció.