Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita, mal debut de Pizzi

Tras la breve ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, Rusia inauguró su mundial de fútbol 2018 con una cómoda victoria frente a Arabia Saudita 5-0. ¡Buen resultado para el dueño de casa! que no defraudó ante su público y le ganó con mucha solvencia a un pobre equipo árabe que nunca encontró el rendimiento adecuado y dio tremendas ventajas en la defensa. Lo cierto es que Arabia, dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi, no estuvo a la altura de un partido de este calibre y no supo contener la andanada de los rusos que, ni bien saltaron al campo de juego, salieron con la idea clara de llevarse el partido.

Más allá del rendimiento que mostraron ambos equipos a lo largo de los 90 minutos, hay que destacar que en este primer compromiso mundialista, el árbitro argentino Néstor Pitana, fue el encargado de impartir justicia ¡vaya que lo ha hecho! porque tuvo una buena actuación en la que no necesitó recurrir al VAR y tampoco el VAR lo asistió a él. Sin embargo, la actuación de Pitana fue netamente opuesta a la que demostró en los últimos partidos de la Superliga 2017/2018 que lo tuvieron en el foco de la polémica por sus polémicos fallos.

Ya en los primeros 45’, los dueños de casa arrinconaron a los árabes a pelotazos limpios en el aplicaron mucha presión en el medio campo por parte de Roman Zobnin, Aleksandr Golovin y Yuri Gazinsky. Además, el combinado local mostró mucho toque y recuperación de pelota en la que sumó de manera constante la búsqueda de profundidad en el campo adversario. De ahí, Rusia sacó demasiado provecho de la débil defensa saudí que mostró descuidos fatales y dejaba espacios libres. Recién a los 12, los rusos se pusieron en ventaja 1-0 con fuerte cabezazo de Yury Gazinsky.

Hay que subrayar, la buena organización de Rusia con sus delanteros, en el que recibió la asistencia de los laterales, demostró prolijidad en el ataque. Además, los jugadores rusos tuvieron mucha rapidez en las subidas al área contraria en el que hicieron correr riesgos a los árabes.

A pesar de su mal juego, Arabia Saudita contó con dos posibilidades de empatar el marcador por parte de Salem Al Dawsari y de Yasser Al Shahrani que nada pudieron hacer ante la seguridad del arquero Ígor Akinfeed. En el final, Rusia golpeó de nuevo, a los 42’, con un golazo de Denís Chéryshev tras una jugada desde la derecha de Gazinsky para poner el 2-0.

Por lo tanto, en la segunda mitad, Rusia, más motivado por la victoria parcial, salió decidido a liquidar la historia que, con mucha facilidad, seguía presionando con mucha simpleza, con anticipación, con buen robo de pelota.

Mientras tanto, a Arabia Saudita le costaba elaborar juego y pasar la mitad de cancha. Sin embargo, los árabes, de manera momentánea, trataron amigarse en el ataque porque, hasta ese momento, Rusia se confiaba demasiado y perdía el control del esférico. No obstante, a los 25’, recién ingresado, Artem Dzyuba, de cabeza anotó el 3-0 para los rusos.

Finalmente, Rusia selló la victoria final en nada más que 2’ de diferencia por parte de Chéryshev, a los 46’ y de Aleksandr Golovin, a los 48’, con un tiro libre extraordinario. Los rusos dejaron una muy buena impresión en su debut mientras que los saudíes quedaron demasiado golpeados y necesitan, con urgencia, ganar los próximos dos partidos si quieren acceder a los octavos de final.

En los próximos partidos, Rusia enfrentará en el Grupo A a Egipto y a Uruguay.

